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馬英九基金會邀請中國7所大學共40名師生訪台，其中包括桌球名將馬龍，不少人都到現場追星，但訪團3日參訪北市中山女高，中國網友戲稱「進了盤絲洞」，中山女高校方對此表達嚴正抗議捍衛校譽和女性尊嚴。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（5）日說，該用語不是中國媒體報導，只是網友留言，這些都要去管嗎？蕭旭岑今接受媒體人王淺秋廣播節目《千秋萬事》專訪說，馬龍等人到中山女高時，女學生都是自發來的，作家顏擇雅、朱宥勳等的綠色文人，卻一直說中山女高被中國媒體報導是盤絲洞，引發綠色家長抗議，他調查後發現，只是中國網友留言，中國網友等於中國媒體嗎？蕭旭岑說，綠色家長去學校抗議，反而造成學校很大困擾，綠色文人要護航民進黨，他沒有意見，但不要捏造事實，像海基會秘書長羅文嘉公開說有網紅在天安門前比YA，就被留置3天，該網紅都當面出來否認了，結果民進黨到現在還在講，一直捏造事實，丟台灣人的臉。