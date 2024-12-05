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洛杉磯湖人今（5）日以93：134不敵邁阿密熱火，球隊吞下近8場比賽的第6敗，雖然「詹皇」LeBron James此役狀態有所回升，但無法幫助球隊止敗，團隊氛圍也出現氛圍，有球員受訪時直言對更衣室氛圍感到沮喪，主帥JJ Redick也將和球員面談，阻止球隊進一步分裂。在今天的比賽James狀態總算有所回升，也投進了近5戰以來的首顆三分球 ，全場18投12中，攻下29分8助攻5籃板，不過球隊面對熱火還是以41分之差慘敗。被「英雄哥」Tyler Herro攻下31分，全場則是丟掉了134分，防守出現大問題。談到這一場慘敗，Redick賽後受訪時表示：「我們在基本的攻防兩端的比賽計劃上出了問題，這很奇怪。我們沒有做什麼特別的事情，如果我們連最基本的防守都做不好，那我們就無法做出任何的調整。」湖人隊內氣氛出現一些問題，賽後已經有媒體開始報導球隊內部氛圍詭譎，後衛Gabe Vincent更是在輸給老東家熱火後，直言對於更衣室「感到很沮喪」。湖人現在內部團結上的危機，比戰力上的問題更大，這考驗著Redick這位新手教練，因為紙上談兵很容易，他雖然有著不錯的戰術素養，但在NBA執教還是頭一回，籃球始終是關於人的運動。Redick表示，他將與教練團、球員會面，然後與某些球員單獨會面，以試圖防止球隊進一步分裂。但也坦言球隊目前確實沒有一個整體的感覺，「我感到很丟臉，我們都很丟臉。我認為我們這場打得不好，也沒有展現出應有的職業精神。這場比賽的責任在我，但我也需要球場上有人能夠承擔。我現在感覺不到我們的團結一致。」