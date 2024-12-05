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▲三陽機車仍然拿下11月機車銷售排行榜冠軍，其中車款Jet SL+在年初時找台灣隊長陳傑憲代言過，搭配12強賽風潮，該台車曝光度反而逆襲穩住銷量。（圖/SYM臉書）

▲Gogoro今年二月推出的車款JEGO便宜又大碗，今年截至目前為止已經賣破2萬台，也是Gogoro目前銷量的最大宗車型。（圖／記者周淑萍攝）

▲三陽的全新迪爵125系列今年賣到嚇嚇叫，連續數月蟬聯機車排行榜冠軍，是不少人愛騎的省油好車！（圖/三陽提供）

11月機車銷售排行榜出爐啦！因為棒球12強賽的緣故，車市消息11月較鮮少人注意，台灣11月市場總掛牌數6萬688台，又比10月下滑大約6％左右，而在12強賽大放異彩的台灣隊長陳傑憲年初代言的SYM Jet SL+，是少數曝光量反而上升的機車。如果單就銷售量來看的話，前三名的月銷量都比上月降低一些，整體掛牌市場比上月降低6%，根據《地球黃金線》報導，按照這樣的銷售趨勢來看，今年度機車銷量最後應該會落在75萬輛左右，，並且突破30萬輛的成績。值得一提的是，這次11月的榜單當中，三陽機車在前十名就佔據5台車款，不過許多機車的銷量都沒有上個月好，另外，Gogoro在今年初推出的JEGO便宜又大碗，熱銷超過10個月，，且截至11月份，而如果說到台灣人目前最多人購入的機車，說到這台「全新迪爵125」，根據官網介紹，號稱是全台最省油的機車系列，只要加滿一桶油就能夠從台北騎到高雄，有不少迪爵系列車友都表示「家裡迪爵已經騎20年都沒壞，真的好耐操」、「迪爵真的有在省油錢！非常好騎」