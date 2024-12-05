11月機車銷售排行榜出爐啦！因為棒球12強賽的緣故，車市消息11月較鮮少人注意，台灣11月市場總掛牌數6萬688台，又比10月下滑大約6％左右，而在12強賽大放異彩的台灣隊長陳傑憲年初代言的SYM Jet SL+，是少數曝光量反而上升的機車。至於冠軍機車品牌，仍舊是由三陽SYM以市佔率逼近40%繼續制霸機車行業，「迪爵系列」經典不敗；Gogoro則還是靠俗又大碗的JEGO車款撐住銷量。
台灣11月機車品牌排行！三陽繼續衛冕、排名完全不變
根據業者統計，11月台灣機車銷售量掛牌數為6萬餘輛，排名和前幾個月都相同，「三陽SYM」又蟬聯冠軍，月銷2萬4101輛、市佔率39.71；第二名則是「光陽Kymco」，月銷1萬6097輛；市佔率26.52%；季軍則是「山葉Yamaha」，單月掛牌數1萬805輛，市佔率17.8%。
如果單就銷售量來看的話，前三名的月銷量都比上月降低一些，整體掛牌市場比上月降低6%，根據《地球黃金線》報導，按照這樣的銷售趨勢來看，今年度機車銷量最後應該會落在75萬輛左右，且第一名至第五名（第四名Gogoro、第五名Suzuki+eReady台鈴）都不會再有所改變，而全年度銷售品牌冠軍則會由三陽SYM拿下，並且突破30萬輛的成績。
台灣隊長陳傑憲讓SYM Jet SL+曝光度逆襲！Gogoro仍靠JEGO撐住
值得一提的是，這次11月的榜單當中，三陽機車在前十名就佔據5台車款，不過許多機車的銷量都沒有上個月好，但「Jet SL+」是11月銷售量下滑幅度最少的三陽機車，因為今年初台灣隊長陳傑憲也有代言，在11月12強奪冠之後，陳傑憲關鍵字搜尋熱度提高，反而讓Jet SL+的曝光度逆襲，比起其他三陽機車更穩住銷售量。
另外，Gogoro在今年初推出的JEGO便宜又大碗，熱銷超過10個月，仍然是目前Gogoro月銷量的最大宗，幫助Gogoro在全機車市場領牌數排在第4名，且是連續9個月保持電動機車市場銷售冠軍，且截至11月份，JEGO車款已經賣破20700台，是Gogoro近三年來首款突破2萬輛銷售的電動機車！
台灣人最愛機車仍然是三陽！這台最低5萬7700元入手「省油好騎」
而如果說到台灣人目前最多人購入的機車，根據排行榜顯示為「全新迪爵125」，已經連續霸榜數個月，11月一共賣出5077台的佳績，在前五名的排行榜中，三陽機車還有「迪爵125（第三名、11月銷量3307台）以及「Jet SL+ 158（第五名、11月銷量2866台）」，都可以看出台灣人最愛機車品牌仍是三陽。
說到這台「全新迪爵125」，根據官網介紹，號稱是全台最省油的機車系列，只要加滿一桶油就能夠從台北騎到高雄，有不少迪爵系列車友都表示「家裡迪爵已經騎20年都沒壞，真的好耐操」、「迪爵真的有在省油錢！非常好騎」而目前三陽的新車購入優惠到年底還有購車金10,000元（直扣）+感恩回饋汰舊換新加碼2,000元（電匯），民眾年底如果想入手三陽機車，動作也要加快囉！
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根據業者統計，11月台灣機車銷售量掛牌數為6萬餘輛，排名和前幾個月都相同，「三陽SYM」又蟬聯冠軍，月銷2萬4101輛、市佔率39.71；第二名則是「光陽Kymco」，月銷1萬6097輛；市佔率26.52%；季軍則是「山葉Yamaha」，單月掛牌數1萬805輛，市佔率17.8%。
如果單就銷售量來看的話，前三名的月銷量都比上月降低一些，整體掛牌市場比上月降低6%，根據《地球黃金線》報導，按照這樣的銷售趨勢來看，今年度機車銷量最後應該會落在75萬輛左右，且第一名至第五名（第四名Gogoro、第五名Suzuki+eReady台鈴）都不會再有所改變，而全年度銷售品牌冠軍則會由三陽SYM拿下，並且突破30萬輛的成績。
台灣隊長陳傑憲讓SYM Jet SL+曝光度逆襲！Gogoro仍靠JEGO撐住
值得一提的是，這次11月的榜單當中，三陽機車在前十名就佔據5台車款，不過許多機車的銷量都沒有上個月好，但「Jet SL+」是11月銷售量下滑幅度最少的三陽機車，因為今年初台灣隊長陳傑憲也有代言，在11月12強奪冠之後，陳傑憲關鍵字搜尋熱度提高，反而讓Jet SL+的曝光度逆襲，比起其他三陽機車更穩住銷售量。
另外，Gogoro在今年初推出的JEGO便宜又大碗，熱銷超過10個月，仍然是目前Gogoro月銷量的最大宗，幫助Gogoro在全機車市場領牌數排在第4名，且是連續9個月保持電動機車市場銷售冠軍，且截至11月份，JEGO車款已經賣破20700台，是Gogoro近三年來首款突破2萬輛銷售的電動機車！
台灣人最愛機車仍然是三陽！這台最低5萬7700元入手「省油好騎」
而如果說到台灣人目前最多人購入的機車，根據排行榜顯示為「全新迪爵125」，已經連續霸榜數個月，11月一共賣出5077台的佳績，在前五名的排行榜中，三陽機車還有「迪爵125（第三名、11月銷量3307台）以及「Jet SL+ 158（第五名、11月銷量2866台）」，都可以看出台灣人最愛機車品牌仍是三陽。
說到這台「全新迪爵125」，根據官網介紹，號稱是全台最省油的機車系列，只要加滿一桶油就能夠從台北騎到高雄，有不少迪爵系列車友都表示「家裡迪爵已經騎20年都沒壞，真的好耐操」、「迪爵真的有在省油錢！非常好騎」而目前三陽的新車購入優惠到年底還有購車金10,000元（直扣）+感恩回饋汰舊換新加碼2,000元（電匯），民眾年底如果想入手三陽機車，動作也要加快囉！