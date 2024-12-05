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▲李政宰飾演456號成奇勳。（圖／Netflix）

▲任時完飾演333號李名器。（圖／Netflix）

▲姜河那飾演388號姜大虎。（圖／Netflix）

▲李陣郁飾演246號朴璟碩。（圖／Netflix）

▲朴成焄飾演120號趙賢珠。（圖／Netflix）

▲梁東根飾演007號朴容植。（圖／Netflix）

▲姜愛心飾演149號張金子。（圖／Netflix）

▲李誓環飾演390號朴正倍。（圖／Netflix）

▲曹柔理飾演222號金純熙。（圖／Netflix）

《魷魚遊戲2》即將在12月26日開播，官方今（5）日終於公開任時完、姜河那、李陣郁、朴成焄、梁東根、姜愛心、李誓環、曹柔理、朴圭瑛、蔡菊姬、李大衛、盧載沅、崔勝鉉（T.O.P）、元志安等14位新角色的介紹，這季加入「母子檔」悲情搶錢，T.O.P飾演引退的饒舌歌手，與自身故事不謀而合，而最大的看點非朴成焄莫屬，「她」是為了做變性手術而加入「魷魚遊戲」賺手術費用！《NOWnews今日新聞》為讀者整理好所有參賽者的編號、背景資料，讓大家追劇前能更加認識《魷魚遊戲2》！3年前贏得「魷魚遊戲」456億獎金後，準備前往美國與女兒團聚的途中，他聽到了黃仁昊（魷魚遊戲魔王關主）的聲音，決定復仇隨即折返。他以456號玩家的身分再次參加遊戲，下定決心要揭露幕後黑手，並澈底終結這場致命遊戲。曾經是靠加密貨幣爆紅的YouTuber，但他損失一大筆資金並讓自己與訂閱者蒙受巨大損失後，成為逃亡者，於是選擇參加「魷魚遊戲」。很吵很外向的人，自豪的自稱是前海軍陸戰隊員，擁有無比的自信。在聽到成奇勳講述他之前參與遊戲的經歷後，決定將他視為自己的導師。一位在遊樂園畫肖像的藝術家，他有一個罹患癌症的女兒，保險無法承保藥物費用，為了支付女兒的治療費，選擇參加這場遊戲。決心完成變性手術的跨性別女性，因為需要大筆金錢而參加遊戲。儘管面對困難的處境，她展現了非凡的勇氣和天生的領導能力。深陷債務的賭博成癮者，發現自己的母親（編號149）竟然也是這場遊戲的參賽者。性格堅強的女性，為了養家展現出強烈的責任感。她參加遊戲的初衷是為了幫兒子還債，卻發現兒子（編號007）居然也參加這場遊戲。成奇勳的老朋友兼前同事，最後一次是出現在第一季中，與成奇勳一起在賽馬場賭博。一位意志堅定的女性，因為聽從前男友任時完的建議而投資失敗，決定參加魷魚遊戲賺取獎金。曾在饒舌比賽節目中獲勝的Rap歌手，他以難以捉摸且反覆無常的行為，讓所有人感到困擾。而他參加遊戲前，誤信任時完而把所有錢拿去買加貨幣，結果賠光家產。神祕角色1，她生命中唯一的目標，就是尋找自己失散的孩子。神祕角色2，一位已過巔峰時期的薩滿（超能力者），經常脫口而出令人不安的預言和詛咒。神祕角色3，很膽小的參賽者，難以表達自己或保護自己，所以常常被欺負。神祕角色4，曾經是夜店宣傳員工，擅長巴結別人，透過欺負其他弱小的玩家來討好強者。神祕角色5，大膽且外向的參賽者，有著獨特時尚風格。她為人公平公正：對強者剛強，對弱者善良。類 型：動作、驚悚語 言：韓語編 劇：黃東赫導 演：黃東赫集 數：6演 員：李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）播 出：2024年12月26日（星期四）16：00收 看：Netflix