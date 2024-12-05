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▲《職業棒球》12月號今日於實體通路正式上架，引發搶購風潮，有球迷赴中午營業書店來排隊碰運氣。（圖／讀者提供）

台灣隊本次在12強棒球賽擊敗日本武士隊，成功奪下隊史首座世界冠軍寫下歷史，讓國人為之瘋狂，《職業棒球》12月號今（5）日正式於實體通路上架，讓球迷半夜緊追宅配車，未營業的書店更是大排長龍，對此中職會長蔡其昌今（5）日受訪時表示，這兩天會做統計，若很多人沒買到，聯盟會再刷一版。台灣隊在12強奪冠，讓國人為之瘋狂，而《職業棒球》12月號隨刊附贈一張冠軍主題海報，引發搶購風潮，有球迷在凌晨緊追宅配車，連跑好幾家超商才買到，但仍有球迷在社群平台哀怨搶不到，中午才營業到書店更是大排長龍。對此蔡其昌今日受訪時表示，有球迷三更半夜就到超商攔截宅配車，也有人一次買了好幾本，而這次有3款海報，球迷可能想一次蒐集，非常感謝大家這麼支持選手與聯盟。蔡其昌也說，如果還是有很多球迷買不到，聯盟會再刷一版，如果有需求就再刷第三版，並向球迷們致歉，如果今天沒有買到，聯盟這兩天會再做統計，各大通路商如果都沒有了，聯盟會考慮再刷一版，滿足大家需要，強調聯盟會盡量服務並滿足大家需求，首印第一批是6萬本，如果大家買不到會想辦法再刷一版。