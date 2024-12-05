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立法院內政委員會今（5）日審查《公務人員選舉罷免法》修正草案，國民黨提案，罷免成功的條件，必須超過原本當選時的票數。朝野黨團今都甲級動員登記發言，要暢所欲言。資深媒體人黃揚明說，國民黨提這種修法，等於承認自己很怕被罷免，現在應該把民意顧好比較重要。根據《鏡新聞》4日民調，有46.3%民眾表示贊同國民黨的修法方向（13.6%非常贊同、32.7%還算贊同），38.8%民眾表示不贊同（不太贊同16.3%、非常不贊同22.5%）。黃揚明在網路節目《鄉民監察院》上說，藍營的《選罷法》有兩個版本，一個重點是連署難度增加，這個民眾黨支持，且已在朝野協商，但另一版本，還在委員會初審，這版本民眾黨不支持，國民黨若硬要闖關，可能會造成藍白分裂。黃揚明說，經歷過基隆市長謝國樑罷免案後，國民黨應該可以不用再害怕罷免，但現在竟然會笨到拿這種案子來砸自己的腳，這種就是愚蠢的修法，民眾既然也不支持動不動就罷免，國民黨要思考的是不要再犯錯，提升正面形象，不要讓民進黨、青鳥找到罷免理由。