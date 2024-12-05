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▲瓊瑤（左）與媳婦何琇瓊（右）關係密切，何琇瓊後來接下她公司不少業務，也曾陪她一起出席在高雄舉辦的「瓊瑤宴」活動。（圖／摘自瓊瑤臉書）

▲瓊瑤（右）選了金銘扮演婉君的童年，卻因此差點讓《六個夢》在台灣播出時開天窗。（圖／摘自微博）

▲《還珠格格》拍攝第二部的過程中，曾因為趙薇扮演的小燕子穿錯一件衣服，瓊瑤堅持要重拍，不惜損失上百萬，還要重新召集近兩百位的人員會合。（圖／翻攝IMDb）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

在華人影劇圈最具影響力的女作家瓊瑤，在家中結束自己生命，讓各界為之震驚。她人生最後時光其實已經將不少公司業務交由媳婦何琇瓊負責，何琇瓊也自認是為她執行理念的實行者。其實何琇瓊雖是大眾傳播本科系出身，卻到了《一簾幽夢》的電視劇版才扛起製作重任，瓊瑤首次前進中國大陸拍攝《六個夢》時，何琇瓊還留在台灣看家，某次瓊瑤的愛犬「樂樂」竟然走失，急得人在大陸的她忍不住哭了，直到何琇瓊找回樂樂，才讓她破涕為笑。瓊瑤小說寫進愛情的千姿百態，而她的獨子陳中維低調、內向，和何琇瓊結識在大學的校園，何琇瓊原本也不知道陳中維的母親正是鼎鼎大名的瓊瑤，是聽學長們聊天才發現，彼此交往了14年，到最後結婚就只像是完成形式上的手續，生活上早就和夫妻無異。何琇瓊曾在訪問中表示婚前對瓊瑤的了解不算多，對其著作的印象來自高中時看過、由她小說改編成的電影，直到成為一家人，看到她為影視公司忙碌，才會為了分憂解勞逐漸加入，不過何琇瓊做得非常上手，不僅電視劇的製作有一番亮眼的成績，連擴展業務、開經紀公司，也把藝人經營得很成功，成了瓊瑤後半生相當重要的助手。在瓊瑤的「巨星」影業結束電影拍攝業務後，她暫時退出影劇圈兩年，卻又因緣際會轉進小螢幕，《幾度夕陽紅》等根據她小說改編的連續劇都開出收視佳績，她和華視決定在時裝劇之外，嘗試把短篇小說集《六個夢》搬上螢幕，並前往當時雖然影視界討論熱烈卻還沒多少人真的前進取景的中國大陸，認為這會是台灣觀眾前所未見的新看頭。卻沒想到，真的把大隊人馬拉過去，意外卻一個接一個發生。瓊瑤曾回憶，當時光是要台灣這邊已經下禁令，稱除了臨時演員外不能用當地演員，她只有門房、女傭、丫頭等都從台灣帶人過去演，結果後來又不知道只在第一集出現、戲分大概20分鐘的「小婉君」金銘到底算不算臨時演員？在翻遍規則找不到禁令之下，瓊瑤決定用金銘。而大陸那邊則是任何場景要拍都一定要先申請，申請過程是一關接一關批文，演員們到了還不能馬上開拍，等到終於都能到批文要拍攝，又吸引來太多圍觀民眾，把古蹟的門擠壞、被協拍單位告知要賠償。已經是一連串烏煙瘴氣時，台灣帶來的攝影師又稱妻子懷孕、辭職不幹，讓整個情況雪上加霜。瓊瑤一面委屈掉眼淚，一面想辦法善後，最後有大陸攝影師來接手，古蹟也不用賠錢了，卻接到何琇瓊從台灣打來的電話：「媽！樂樂失蹤不見了！」樂樂是瓊瑤最愛的狗，她原本在跟湖南電視台談公事，忍不住當場大哭，大家嚇了一跳，那幾天瓊瑤一直哭，也沒心談公事，何琇瓊貼「尋犬啟事」，直到最後樂樂被找回，瓊瑤才破涕為笑。想不到《六個夢》的第一個單元《婉君》回到台灣送審，竟被打回票，被要求小婉君的戲要剪短，不然整集都不能播。當時此事成為重要娛樂新聞，因為華視已經強打《六個夢》預告多時，各方都對這齣戲極為期待，也看好收視會開出大紅盤，不料臨上檔卻無法過審，有可能會開天窗，瓊瑤被華視要求能不能稍微修剪，最後卻仍堅持不能剪、寧可被禁。各方緊張到原定要播出的當天，下午4點終於一刀未剪通過，晚上8點準時首播，瓊瑤的「硬脾氣」此後在影視圈更加聞名，但《六個夢》也從首集播出後就開出驚人收視，一路冠軍到劇終。何琇瓊從瓊瑤大戲拍攝時坐鎮台灣留守，到後來負責主要的攝製工作、在中國大陸監督，看得出深受瓊瑤的信賴，但也因此體會到瓊瑤更多的「擇善固執」。在拍《還珠格格》續集時，因為「小燕子」趙薇在一段兩百位以上臨時演員的大場面，不小心穿了在第一單元穿過的戲服，瓊瑤覺得不可以犯這種錯誤，就算何琇瓊與陳中維再三保證，沒有觀眾會看得出來，瓊瑤仍堅持就算損失上百萬也要重拍。其實花錢事小，要整個調動上百人，以及湊齊所有因為「還珠」第一部而炙手可熱、檔期滿滿的演員們再次聚集，才更加困難，瓊瑤也沒有妥協，不惜自己前往北京，還曾經考慮在當地待到全劇殺青才返台。因此何琇瓊做戲也是傳承到這種對細節也不能放鬆的品管要求，外界常以為瓊瑤後來深居簡出，是與現代社會失去聯繫，何琇瓊則澄清，瓊瑤在家裡也能透過電視、報刊、網路了解外界的訊息，很容易吸收到最即時的資訊，一點也沒有大家以為的「不食人間煙火」。【瓊瑤小檔案】本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎