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川普（Donald Trump）勝選後，比特幣的價格在1個月內就上漲了約45％，今（5）日更是再創新高，正式突破10萬美元大關。與川普一樣準備大力擁抱加密貨幣的還有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），蒲亭4日在莫斯科投資論壇上表示，支持比特幣取代美元作為全球儲備貨幣，因為美元資產很容易被制裁，但卻沒有人能禁止比特幣。根據《CryptoSlate》報導，蒲亭在論壇上直言比特幣和加密貨幣「勢不可擋」，是未來大勢所趨，並認為比特幣可以成為減少金融效率低下和增強經濟穩定的關鍵工具。蒲亭表示，「誰可以禁止比特幣？沒有人。誰可以禁止使用其他電子支付方式？沒有人」。蒲亭認為加密貨幣隨著各方尋求降低成本和提高可靠性，其技術將會持續發展，變得更加成熟。蒲亭也批評美國政府利用美元的主導地位，透過控制誰可以使用其貨幣來推動其政治議程。蒲亭指出，烏克蘭戰爭爆發後，西方國家凍結了俄羅斯3000億美元的外匯存底，讓他不禁思考持有外匯存底的必要性與可靠性。俄羅斯已頒布了一項新法律，正式將加密貨幣歸類為財產。該法案為透過電子支付系統進行的數位交易提供稅收減免，並免除加密貨幣開採和銷售的增值稅。蒲亭的發言加上新頒布的法律，說明莫斯科正透過採用數位資產等方式來減輕外部金融壓力，藉著金融體系創新來擺脫美元主導的傳統金融體系，以應對西方制裁。蒲亭和川普都對政府持有比特幣等加密貨幣抱持正面態度，俄羅斯與美國陸續著手替加密貨幣開創更友善的監管環境，這也讓比特幣的經濟戰略意義大大升高。