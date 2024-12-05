我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Redick計劃與教練團隊、全隊以及部分球員進行單獨會談，以試圖挽回球隊的團隊精神。（圖／美聯社／達志影像）

▲LeBron投籃18投12中，拿下29分並送出 8 次助攻。（圖／美聯社／達志影像）

▲Anthony Davis （左）也在賽後呼籲：我們不能分裂，必須作為一個團隊團結在一起。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人從開季的亮眼表現逐漸跌入谷底，最近的慘敗更讓這支曾被寄予厚望的球隊暴露出內部問題和競技狀態的全面崩塌。湖人的防守表現成為近期崩潰的根源之一，今面對熱火的比賽中讓對手命中24 記三分球，整體投籃命中率高達57.8%，且籃板球還輸了17個。湖人缺乏穩定的防守體系，迫使Anthony Davis在禁區獨自承擔過多壓力。然而，。面對 Rudy Gobert 和 Bam Adebayo 等防守悍將，他在進攻端幾乎毫無建樹，連禁區內的投籃也屢屢失手。更糟的是，Davis在熱火一戰中僅搶下 7 個籃板，且未送出任何阻攻，這與他以往防守核心的角色形象大相逕庭。他的狀態不僅影響自身表現，也進一步暴露了湖人隊整體防守系統的漏洞。除了場上的攻守失序，湖人更大的問題來自於球隊內部的凝聚力正在瓦解。賽後，Anthony Davis 也在賽後呼籲：“我們不能分裂，必須作為一個團隊團結在一起，確保這段低潮不會進一步惡化。”然而，這些話語能否真正落實在行動上，仍然是一個問號。儘管球隊整體低迷，LeBron James 是少數幾位仍然努力撐起球隊的球員之一。在對熱火的比賽中，湖人目前戰績12勝10負，跟開季的10勝4敗，已有明顯下滑的趨勢。更慘的是，未來八場比賽中將有五場是客場，對這支凝聚力已搖搖欲墜的球隊來說，挑戰只會更加嚴峻。如果無法迅速調整，湖人很可能在聖誕節前戰績跌破五成，進一步被擠出競爭激烈的西部季後賽名額爭奪行列。目前的湖人隊正處於分裂與崩潰的危險邊緣。無論是技術層面的改進，還是內部關係的修補，都需要即時且有力的行動。JJ Redick 的會談計劃和 LeBron James 的領袖努力，或許能為這支球隊點燃希望的火種。然而，