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前總統馬英九透過基金會邀請陸生來台參訪交流，1日到台中洲際棒球場體驗棒球，復旦大學學生宋思瑤受訪時說，對「中國台北隊」獲得世界12強棒球賽冠軍表示祝賀。此話一出，綠營怒批統戰。資深媒體人黃揚明說，陸生來台講台北隊和中國台北隊都不對，而且懲處標準也不一，民進黨政府可不可以給一個標準？黃揚明在政論節目《大新聞大爆卦》說，一般台灣民眾會說中華隊，但台派會說台灣隊，宋思瑤說中國台北被出征，在宋思瑤之前，中國奧運金牌桌球選手馬龍稱「台灣隊」，台派反而很開心，但其實台灣隊也意味著「台灣省隊」，那如果宋思瑤說「中華台北」，台灣可以接受嗎？黃揚明說，他自己會說中華隊。但無論怎麼稱呼，重點是在陸委會的態度。她舉例，中國饒舌歌手王以太原訂在台北開演唱會，卻被發現以「下一站：中國台北」照片進行宣傳，陸委會認定違規喊停，那現在陸委會要不要懲處宋思瑤？若跟王以太一樣用最嚴格的標準懲處，那就應該把陸生遣送回國，或是把馬辦的活動取消。