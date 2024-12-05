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奧運桌球金牌選手馬龍隨中國師生團訪台，第一站前往中山女高參訪，受到女學生歡迎包圍，卻被中國網媒戲稱有如「唐僧進盤絲洞」，間接影射學生們是蜘蛛精。對此，中山女高今（5）日表示，十分不認同不當物化女性的標籤，並堅決抗議。中山女高透過北市教育局發布新聞稿表示，近日，有關大陸網路及社群媒體針對本校接待中國大陸大學師生訪問團的行為發表非事實言論或訊息，甚至使用帶有物化女性的扭曲報導，還有譴責中山女高師生的言論，皆已造成本校親師生及校友相當大的傷害。中山女高指出，有關物化女性歧視的詞彙報導，這部分本校師生及校友態度相當一致，十分不認同，並堅決抗議不當標籤，除公告媒體外，同時已正式請主辦單位正視並溝通此事件。中山女高表示，本次教育交流參訪全程2小時安排為學校教育理念及特色發展簡介、歷史古蹟導覽及科技融入體育的虛擬高爾夫球課程體驗，完全未涉及任何政治議題。到訪時間為段考前，教育部已提醒勿影響學生作息，且學校考前一週也會暫停學生活動，並未安排學生交流。中山女高尊重主辦單位參訪各校均為非開放行程，學校不會公開向師生宣傳，過程中更未強迫學生參加或安排學生夾道歡迎、開放媒體入校採訪，遑論撤下國旗等荒謬之情事。對於學生照片於網路上流傳，中山女高指出，已立即要求主辦單位須遵守未成年肖像權使用規範，並提醒學生可以自行撤下個人上傳之資訊或進行檢舉，如有需要協助，可跟學校聯繫。對教育交流參訪這部分，校方接收到許多不同的意見回饋，有支持信任的、有批判建議的，學校理應尊重接受，立場上也會顧及不同角度的意見。中山女高強調，在多元聲音的現代社會中，本校重視培養學生的媒體識讀能力，提升具備自主思辨能力，從而客觀正確解讀各種媒體資訊的真實性，並避免以偏概全的月暈效應。學校除呼籲公眾與媒體表達及理解事件原貌時，務必秉持理性與尊重，避免非事實的批判物化，營造健康且正向的公共討論環境，勿讓本校親師生及校友持續受到網路留言的傷害與霸凌。