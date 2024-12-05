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太陽又傳出噩耗！鳳凰城太陽球星「KD」Kevin Durant，本季維持高水準表現，開季就帶領鳳凰城太陽打出8勝1敗的好成績，雖然遭遇小腿傷勢，但在日前回歸球場。Kevin Durant在8月的巴黎奧運中，代表美國隊出賽，展現「死神」綽號，幫助美國完成5連霸的偉業，也成為史上首位拿下4面金牌的男籃球員。根據《ESPN》記者Shams Charania今（5）日透露的消息指出，，在命中率方面高達5成63，三分球命中率4成49也是在水準以上的表現。