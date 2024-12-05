太陽又傳出噩耗！鳳凰城太陽球星「KD」Kevin Durant，本季維持高水準表現，
開季就帶領鳳凰城太陽打出8勝1敗的好成績，雖然遭遇小腿傷勢，但在日前回歸球場。然而，昨（4）日交手聖安東尼奧馬刺的比賽中，Kevin Durant卻再度扭傷左腳踝退場，球團今（5）日宣布他將缺席1至2週賽事，對太陽戰力無疑是一大打擊。
出賽勝率高達8成5 太陽位居第6關鍵
Kevin Durant在8月的巴黎奧運中，代表美國隊出賽，展現「死神」綽號，幫助美國完成5連霸的偉業，也成為史上首位拿下4面金牌的男籃球員。開季維持好手感，帶領太陽打出不俗成績，雖然在11月中遭遇傷勢，但回歸後表現依舊，本季總共出賽13場，拿下11勝2敗，勝率將近8成5，而他缺席的比賽，太陽戰績則為1勝6敗。
根據《ESPN》記者Shams Charania今（5）日透露的消息指出，Kevin Durant的傷勢為左腳踝扭傷，至少要休養1到2周。在缺少主力射手的狀況下，太陽想要維持在西區第6的位置，恐怕難度相當高。
Kevin Durant在出賽的13場比賽中，場均拿下25.8分、6.7籃板、3.1助攻，數據相當全面，在命中率方面高達5成63，三分球命中率4成49也是在水準以上的表現。
開季就帶領鳳凰城太陽打出8勝1敗的好成績，雖然遭遇小腿傷勢，但在日前回歸球場。然而，昨（4）日交手聖安東尼奧馬刺的比賽中，Kevin Durant卻再度扭傷左腳踝退場，球團今（5）日宣布他將缺席1至2週賽事，對太陽戰力無疑是一大打擊。
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Kevin Durant在8月的巴黎奧運中，代表美國隊出賽，展現「死神」綽號，幫助美國完成5連霸的偉業，也成為史上首位拿下4面金牌的男籃球員。開季維持好手感，帶領太陽打出不俗成績，雖然在11月中遭遇傷勢，但回歸後表現依舊，本季總共出賽13場，拿下11勝2敗，勝率將近8成5，而他缺席的比賽，太陽戰績則為1勝6敗。
根據《ESPN》記者Shams Charania今（5）日透露的消息指出，Kevin Durant的傷勢為左腳踝扭傷，至少要休養1到2周。在缺少主力射手的狀況下，太陽想要維持在西區第6的位置，恐怕難度相當高。
Kevin Durant在出賽的13場比賽中，場均拿下25.8分、6.7籃板、3.1助攻，數據相當全面，在命中率方面高達5成63，三分球命中率4成49也是在水準以上的表現。