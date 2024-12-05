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晟德集團旗下新藥公司順藥在11月29日公布中風新藥LT3001的中國二期臨床解盲結果，證實具療效潛力，完成概念性驗證。不過解盲後股價卻連續重挫，今（5）日再度跳空跌停，來到237.5元，拉出第4根跌停板。晟德及子公司順藥公告，由於順藥即將公布旗下重點新藥「LT3001」中國二期臨床解盲結果，因符合重大訊息標準，經櫃買中心同意後，兩家公司均於11月29日暫停交易。29日當日順藥召開法說會，宣布與上海醫藥公司合作開發的「LT3001」已完成關鍵概念性驗證，中國二期臨床試驗結果正向，證實該藥安全性已達標，總體耐受性良好，具療效潛力，具備初步療效。順藥指出，LT3001針對中風發作後24小時內的病患，能有效改善神經行為功能，且不增加出血風險，有機會將黃金治療時間由4.5小時拉長5倍，至24小時。為進一步探索相關療效，公司正積極著手規劃第三期臨床試驗，未來將力拼國際授權，以加快LT3001在全球的上市時程。順藥表示，除透過上海醫藥公司完成二期臨床試驗外，也會加速完成歐美的二期臨床試驗，並積極與國際藥廠洽談授權；晟德集團總裁林榮錦指出，LT3001的完整臨床數據將在明年3月公布。不過，在療效方面，順藥並沒有透露外界最關心的試驗數據以及「P值」（基於數據檢定統計量算出來的機率值，用於判斷結果是否顯著），僅提到具有初步療效，引發市場諸多揣測。對此，順藥也緊急出面表示，是因為公司尚未取得上海醫藥提供的完整臨床試驗報告，目前僅掌握試驗數據資料；並且LT3001作為全新作用機轉的新分子藥物，其與對照組在療效指標上的差異於試驗前屬未知，因此試驗設計未包含P值分析。大家所關心的P值在統計學上是一個衡量指標，若顯示95%以上均可達預期療效，意即失誤率只有5%以下，即P值< 0.05，表示新藥可達主要療效指標。反之，則稱未呈現統計學上顯著意義，試驗則未通過。根據順藥新聞稿，並未提到P值，僅提到有初步療效。市場認為，順藥並未提到要終止試驗，因此可判定這個第二期臨床解盲是成功的，接下來就看何時往第三期推進。雖然順藥緊急出面澄清，但投資人仍然不買單，股價在解盲後的隔天交易日（12月2日）重挫跌停，之後的三日（3、4、5日）也都以跳空跌停的方式開出，今日來到237.5元，回測9月13日以來、將近3個月以來的低點位置，也離年線價格210.19元越來越靠近。另外，順藥曾在9月辦理現金增資4000張股票，每股現增價225元，該現增股12月10日即可上櫃買賣。