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▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

大師級言情小說家兼知名編劇瓊瑤（本名陳喆）昨（4）日陳屍在淡水住處房間沙發上，留有遺書，享壽86歲。一代文學巨擘殞落，留下多本經典著作讓人們回味，瓊瑤一生創作65本小說，加上影視化後的總收入，，她和丈夫平鑫濤打造的「瓊瑤經濟」令人嘆服。瓊瑤9歲開始筆耕、寫愛情小說，中學正式踏入寫作生涯，25歲由皇冠雜誌發表出道作《窗外》，後來陸續出版《幾度夕陽紅》、《庭院深深》、《煙雨濛濛》、《一簾幽夢》，《心有千千結》、《彩雲飛》、《雪蚵》、《梅花三弄》、《我是一片雲》、《六個夢》系列和《還珠格格》三部曲等65本著作。據陸媒報導，瓊瑤寫書、編劇本，老公平鑫濤為經紀人兼經營皇冠出版集團（皇冠文化集團前身），瓊瑤的所有作品都由該公司出版，且皇冠旗下簽有張愛玲、高陽、三毛、倪匡、張小嫻等知名作家，後來瓊瑤的小說版權被賣出拍成連續劇，捧紅近百位大明星，，相當驚人。對於瓊瑤打造愛情帝國創造出的龐大經濟體，網友無不驚嘆，「確實是看著她的電視劇長大的...」、「她公司旗下作家也全是頂級大咖啊」、「這些書放現在不會這麼火，那時候真的信息不那麼發達，吸取信息的途徑太少」、「一個瓊瑤，一個金庸，里程碑式的存在」、「她真的又漂亮又厲害，造物主的偏愛」、「所以好的創作是有價值的，各種意義上！」瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎