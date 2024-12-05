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南投縣草屯鎮長補選訂於明年1月18日舉行，目前為藍、綠現任議員對決的局面。國民黨提名的南投縣議員簡賜勝，今天上午在縣長許淑華率地方藍營黨公職陪同下，赴鎮公所正式登記成為候選人，並批評民進黨對手蔡銘軒提出當選後將鎮民消費券加碼為2000元的政見，是亂開支票反傷公庫。蔡銘軒陣營則訂於下午2點前往登記。國民黨籍草屯鎮長簡景賢猝逝，因任期未過半必須補選，國民黨於11月25日率先宣佈提名縣議員簡賜勝，民進黨在12月3日確定徵召縣議員蔡銘軒。截至2024年10月，草屯鎮人口共9萬7003人，是全南投縣選票最多的鄉鎮，更是選舉兵家必爭之地。簡賜勝和妻子陳麗華今（5）日上午在南投縣長許淑華、市長張嘉哲等人陪同前往鎮公所登記，上百支持者到場高喊凍蒜。許淑華以「眾星拱月、眾志成城、眾望所歸」形容簡賜勝在地方經營有成，備受愛戴，相信國民黨明年一定能贏得鎮長補選。簡賜勝致詞感謝許淑華親力親為，不只替他整合泛藍力量，還親自擔任競選總部主委，他定要以勝選來報答。針對民進黨對手蔡銘軒日前投入鎮長補選，並表示要將明年1月發放的鎮民消費券由600元加碼至2000元，簡賜勝表示，目前鎮庫盈餘約5億元，鎮民消費券加碼就要花掉2億，累積多年的公帑將少了近半，選舉不應亂開支票，須視鎮庫盈餘量力而為。許淑華則質疑，此舉有涉及變相買票或政策賄選的疑慮。