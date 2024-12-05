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素有「警界奧斯卡」之稱的國家警光獎，係由內政部警政署每年在全國各警察機關薦報的績優警察代表中，遴選出「有特殊貢獻足為表率」的績優同仁。今(113)年的頒獎典禮於4日盛大舉行，中警婦幼隊警務員黃衛立因辦理家暴防治工作成效斐然，榮獲個人組綜合評量類「優等」，由中華民國警察之友總會監事會召集人郭台強先生親自頒贈獎座。黃員謙虛表示：「這份殊榮不僅屬於我個人，更是整個團隊共同努力的成果。黃員於99年12月臺中縣市合併升格直轄市時，自著重偵查績效的刑警大隊調派至以保護性個案取向的婦幼隊，迄今已主持百餘場市府家暴高危機個案評估網絡會議，協助擬定及評估保護被害人安全策略更多達三千多案次。除此之外，黃員經常針對實務運作及法令規範不足之處提出具體可行的創見及作法，主動協調跨機關建立多項創新與精進作為，實質提升家暴防治成效及保護被害人權益，例如：為避免保護令核發至郵寄送達當事人的空窗期，協請臺中地方法院核發後立即傳真警察（分）局；規劃偏鄉地區設置「視訊」設備，與臺中地方法院遠端連線辦理保護令「視訊」應訊事宜；主動與臺中監獄協議由員警至監獄執行保護令；另為避免加害人違反保護令，以不知道被害人持有保護令為藉口，特別規定以電話通知執行保護令或加害人拒簽，應檢附錄音檔備查，均有助於順遂法院及檢察署偵查審判程序。今年是黃員踏入警界的第30個年頭，也是他全心全力投入家暴防治工作的第14年，在工作領域的辛勤耕耘讓他積累了豐富的專業知識，曾獲臺中地檢署婦幼組主任檢察官稱讚「就像哆啦A夢，有百寶箱，要什麼有什麼」，也有家暴防治網絡成員稱他為「抓漏專家」、「活字典」，遇到家暴案件的疑難雜症，詢問他必能得到解答。黃員的專業素養和無私奉獻，為家暴防治工作樹立了標竿，此次獲頒國家警光獎，是對他卓越貢獻的肯定，深具意義且實至名歸。