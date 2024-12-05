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▲2004年的經典韓劇《火鳥》時隔16年翻拍成 《戀戀火鳥》，引起許多網友討論。（圖／中天娛樂台）

▲▼洪秀兒（上）整形後更有自信，長相被說跟范冰冰（下）很像。（圖／洪秀兒IG、Fan Bingbing范冰冰臉書）

▲《戀戀火鳥》情感糾葛的三角關係，讓人看得津津樂道。（圖／中天娛樂台）

曾在韓國、台灣兩地皆創下極高收視率的2004年經典韓劇《火鳥》，因為主角之間的情感糾葛引起廣大觀眾討論，更是許多七年級生的回憶。近年韓國再度翻拍新版《戀戀火鳥》（火鳥2020），找來洪秀兒飾演性格善良的千金大小姐，劇中被2位男主角追求，堪稱人生勝利組；但私下的她曾因為整形變成「韓版范冰冰」被網友罵翻，不過洪秀兒不是故意的，深怕這被網友取的綽號讓范冰冰本尊不開心，但她也表示不後悔整容：「透過手術我克服了我的容貌焦慮症！」甚至還介紹100個人去同款醫美診所，幫助一樣因外貌而沒自信的女性重拾信心。《戀戀火鳥》故事講述由洪秀兒飾演的富家千金「李智恩」，與李在宇飾演的窮小子「張世勳」因緣際會下相愛，這對情侶即使面臨家庭極大的貧富差距仍執意結婚，最終因價值觀的不同以及誤會而分手，數年後社經地位互換的兩人再度重逢，故事耐人尋味。當年元祖男團「神話」隊長Eric（文晸赫）是《火鳥》的主角之一，他在劇中堪稱「土味情話始祖」，以一句「妳有沒有聞到燒焦的味道？那是我的心在燃燒啊」成為劇中名場面，即使該劇重新翻拍仍保留這句經典台詞。洪秀兒在《戀戀火鳥》雖然飾演一個千金大小姐，但性格善良、堅強，更是相當關心流浪動物，也因此吸引男主角的愛慕；現實生活中的洪秀兒也經常參與流浪狗的志工活動，家裡更是收養5隻沒被認養的流浪狗，相當有愛心。她的個性也很堅強樂觀，過去她因為整形的緣故，經常被網友惡評嘲笑，始終都樂觀面對，對此她曾說過：「我完全不覺得去整形這件事很丟臉，透過手術我克服了我的容貌焦慮症，所以我不後悔。」洪秀兒過去因為整形後的樣貌，被稱為「韓國版范冰冰」，對於這樣的稱號，她相當有負擔的說：「我會不會被罵，范冰冰是女神等級！」但她也自嘲本身就是「招黑體質」，反而擔心這樣的稱號被范冰冰本人知道，「知道的話可能會不高興，可是我最近應該比較不像她了。」不過她也分享當初整形的契機，因為接到大陸的戲約，考量角色的緣故，加上製作公司也建議要不要嘗試手術，才讓她下定決心去改變自己，雖然看到網路上很多人對於她整形都持反對的態度，但其實私下也收到很多有著同樣問題的人私訊，詢問她是去哪家醫院整形，「我真的介紹很多人去，我大概介紹了將近100個人去那間醫院。」對於能幫助同樣有需求的人，洪秀兒覺得開心。洪秀兒在《戀戀火鳥》除了因為爽朗的個性吸引到男主角「張世勳」，徐河俊飾演的「徐正民」也對她採取猛烈的追求攻勢，一個是不顧心臟痛也要把她從電梯裡救出，另一個則是飛奔進火場救她出來，情感糾葛的三角關係，讓人看得津津樂道。《戀戀火鳥》每週一至週五晚間6點至8點在中天娛樂台播出。