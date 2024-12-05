LINE於今（5）日揭曉2024年度貼圖排行榜，公佈台灣用戶最愛的貼圖、表情貼與主題。今年最大的突破是全新推出的「貼圖拼貼樂」功能。官方貼圖榜由「好想兔-北藍日常」拿下冠軍，原創貼圖為「白爛貓」。從榜單來看，原創貼圖前十名有七位名人堂得主持續稱霸，年度回顧榜也同步登場。
🟡台灣用戶傳貼圖最多的一天為大年初一
LINE貼圖公布2024年台灣市場創作者平均累計銷售額，TOP 10達15.2億日圓，數據較去年顯著提升。今年透過「2024我的貼圖回顧」活動，揭秘大年初一是台灣用戶傳送貼圖最頻繁的一天、最高使用次數的貼圖創作者、以及年度最常傳送的前三大貼圖，用戶亦可查看自己今年最常使用的貼圖前六名、最喜愛的創作者，以及年度傳送貼圖總數。
根據「我的貼圖回顧」統計顯示，台灣用戶在大年初一最喜歡用傳送貼圖的方式互相祝福，使這一天成為全年傳送貼圖最多的一天。貼圖創作者中，「貓貓蟲咖波」獲得最高出現次數，而「白爛貓」、「晴天P莉」、「胸毛公寓」、「好想兔」和「胖鯊魚鯊西米」分列第二到第六名。
🟡「貼圖拼貼樂」25至34歲用戶為主力
LINE全新功能「貼圖拼貼樂」自推出以來，受到廣泛關注，一上線就話題不斷。據LINE內部5/7-7/1的數據顯示，超過500萬用戶使用過貼圖拼貼樂，尤其25至34歲年輕族群熱衷混搭創作，成為主要使用者。台灣用戶利用此功能展現創意，例如在LINE上「拼貼點餐」，內容包括自助餐、壽司、拉麵、甜品、火鍋料在網路上掀起熱烈討論。
今年的貼圖榜單顯示，療癒系動物風格依舊深受歡迎。官方貼圖部分，「好想兔」已連續兩年蟬聯冠軍，本土三大天王則連續五年穩居榜單。知名的「Brown and Friends」以及迎來50週年慶的Hello Kitty所屬「SANRIO」貼圖系列，也憑藉明星級人氣成功挺進榜單。
🟡2024原創貼圖榜Top5
從2024年官方與原創表情貼榜單前五名來看，動態表情貼持續受到歡迎，創作者以更多元的情境設計，讓用戶能在聊天時透過表情貼增強文字效果，或使用單圖、雙圖、多圖的組合技增添趣味。「貓貓蟲-咖波」穩居官方表情貼榜單冠軍，並拿下原創表情貼的第二名，成為雙榜亮眼之作，獲得粉絲高度喜愛。首次躋身官方表情貼榜單並取得亞軍的「法鬥皮古&喵皇米香」，角色設計以流暢生動的連續動態表現出色，增添對話趣味。排名第三的「胖鯊魚鯊西米」透過可愛的動作讓表達更生動，第四名「蠟筆小新」以搞笑魅力深受喜愛，而首次入榜的「懶散兔與啾先生」以療癒搞笑形象成功吸引目光。
「2024我的貼圖回顧」：https://lin.ee/C3vGMY2/crtw
活動時間：即日起到 2024年12月13日 23:59 止
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LINE貼圖公布2024年台灣市場創作者平均累計銷售額，TOP 10達15.2億日圓，數據較去年顯著提升。今年透過「2024我的貼圖回顧」活動，揭秘大年初一是台灣用戶傳送貼圖最頻繁的一天、最高使用次數的貼圖創作者、以及年度最常傳送的前三大貼圖，用戶亦可查看自己今年最常使用的貼圖前六名、最喜愛的創作者，以及年度傳送貼圖總數。
根據「我的貼圖回顧」統計顯示，台灣用戶在大年初一最喜歡用傳送貼圖的方式互相祝福，使這一天成為全年傳送貼圖最多的一天。貼圖創作者中，「貓貓蟲咖波」獲得最高出現次數，而「白爛貓」、「晴天P莉」、「胸毛公寓」、「好想兔」和「胖鯊魚鯊西米」分列第二到第六名。
🟡「貼圖拼貼樂」25至34歲用戶為主力
LINE全新功能「貼圖拼貼樂」自推出以來，受到廣泛關注，一上線就話題不斷。據LINE內部5/7-7/1的數據顯示，超過500萬用戶使用過貼圖拼貼樂，尤其25至34歲年輕族群熱衷混搭創作，成為主要使用者。台灣用戶利用此功能展現創意，例如在LINE上「拼貼點餐」，內容包括自助餐、壽司、拉麵、甜品、火鍋料在網路上掀起熱烈討論。
今年的貼圖榜單顯示，療癒系動物風格依舊深受歡迎。官方貼圖部分，「好想兔」已連續兩年蟬聯冠軍，本土三大天王則連續五年穩居榜單。知名的「Brown and Friends」以及迎來50週年慶的Hello Kitty所屬「SANRIO」貼圖系列，也憑藉明星級人氣成功挺進榜單。
🟡2024原創貼圖榜Top5
- 貓咪界霸主「白爛貓」成功重返榜首
- 風格獨特的「野生喵喵怪」位居亞軍
- 「胖鯊魚鯊西米」以其圓滾滾的可愛形象繼續占據季軍
- 熱情又有禮貌的「晴天P莉」奪下第四名
- 來自韓國的「線條小狗」首次進榜便憑藉簡約線條與流暢動態衝入前五，成為本年度最大的黑馬
從2024年官方與原創表情貼榜單前五名來看，動態表情貼持續受到歡迎，創作者以更多元的情境設計，讓用戶能在聊天時透過表情貼增強文字效果，或使用單圖、雙圖、多圖的組合技增添趣味。「貓貓蟲-咖波」穩居官方表情貼榜單冠軍，並拿下原創表情貼的第二名，成為雙榜亮眼之作，獲得粉絲高度喜愛。首次躋身官方表情貼榜單並取得亞軍的「法鬥皮古&喵皇米香」，角色設計以流暢生動的連續動態表現出色，增添對話趣味。排名第三的「胖鯊魚鯊西米」透過可愛的動作讓表達更生動，第四名「蠟筆小新」以搞笑魅力深受喜愛，而首次入榜的「懶散兔與啾先生」以療癒搞笑形象成功吸引目光。
「2024我的貼圖回顧」：https://lin.ee/C3vGMY2/crtw
活動時間：即日起到 2024年12月13日 23:59 止