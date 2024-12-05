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▲王陽明（左）手上拿著林昱珉（右）的親筆簽名球。（圖／王陽明Threads）

▲王陽明（中）與林昱珉（右）身上的包手刺青，都是來自新莊的「彫富刺青」。（圖／王陽明Threads）

▲林昱珉在12強賽中表現出色，王陽明特別在賽後鼓勵對方。（圖／林昱珉IG）

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本奪冠，主力先發投手林昱珉不僅在賽場上表現亮眼，包手刺青更成為外界關注焦點，還被貼上不明「8+9」標籤。今（5）日男星王陽明在社群上曬出與林昱珉的同框合照，並開玩笑寫道：「我們就是頂級89，不拿球棒的頂級89。」王陽明在Threads上曬出與林昱珉的合照，配文寫道：「我們就是頂級89，不拿球棒的頂級89，你們說說看吧，有什麼問題嗎？」畫面中王陽明手上拿著林昱珉的親筆簽名球，而另1張照片中王陽明坐在椅子上，林昱珉在後方窗戶外比俏皮比出YA手勢，兩人互動相當逗趣。事實上，林昱珉身上的包手刺青，是由「彫富刺青店」知名刺青師「彫育」所操刀，而王陽明也是該店的忠實客戶。貼文曝光後瞬間引發許多人朝聖，粉絲紛紛留言笑稱：「帥翻，在不同領域發光發亮」、「事實證明，不管男人幾歲都會比剪刀手。」然而也有不少人對於王陽明的發文內容感到不滿，「人家媽媽都已經說自己兒子不是89，你還打這種自以為幽默的話」、「他是學霸、棒球員、又是冠軍選手！誰跟你89，他媽媽在訪問時就表達他不是89了，怎麼還拿這種無知玩笑當標題」。而日前中華隊奪下12強冠軍，王陽明還特別私訊林昱珉恭賀對方，林昱珉也親回「Thank you」，並附上笑臉的表情貼圖，事後林昱珉還將兩人對話截圖分享至IG限動，感謝對方的鼓勵。