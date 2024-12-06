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▲2024新北耶誕城演唱會12/14場次卡司名單（圖／新北觀光局提供）

▲2024新北耶誕城演唱會12/15場次卡司名單（圖／新北觀光局提供）

▲新北耶誕城地圖與交通資訊一覽。（圖／新北耶誕城官網）

▲2024新北耶誕城相關活動一覽（圖／取自新北旅客臉書）

「2024新北歡樂耶誕城」已於上個月15日盛大登場，今年亮點包括主燈聖誕樹化身魔幻天使，還有面積最大LED巨型城堡主秀等，而2024新北耶誕城演唱會也將於12月14、15日兩日登場。《NOWnews今日新聞》整理兩日演唱會的卡司、轉播平台、交通方式、交通管制等資訊，一文掌握。12月14、15日18:00-22:00：新北市市民廣場：Sandra與陳漢典金曲歌后，再來是陳華、李東軒、熊仔、白安、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治和八三夭等實力派歌手接連獻唱。，她將帶來多首動感K-POP組曲。，隨後是icyball冰球樂團、BOOM！怪物星人、洪暐哲、理想混蛋、AcQUA源少年R.Y.G.、宇宙人以及Ozone等團體輪番登場。最後，由年代MUCH台、MOD壹綜合◼搭乘捷運板南線，板橋站2號出口、3A出口(由地下道前往市府)◼搭乘捷運 環狀線，板橋站4號出口(縣民大道)◼搭乘公車234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在 新府路站 下車◼搭乘公車51、234、265、651、705、813(含區間車)、982在 中山路站下車。（公車車頭LED顯示 「經歡樂耶誕城」 皆可搭乘）◼搭乘捷運板橋站 3號出口◼搭乘捷運板橋站 5號出口◼耶誕城自11月15日至2025年元旦，縣民大道、新站路口往土城方向，每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路。另外新站路 (大遠百側，縣民大道至中山路)、新府路 (小遠百側，中山路至區運路) 黃線處，活動期間每天上午7點至晚間11點均禁止停車。◼因應演唱會活動期間，公車站亦有調整，12月14日及15日公車站 - 民權路口站 (中山路往土城方向)，每日下午4 點至凌晨12點不停靠公車。◼活動場域周遭YouBike暫停營運時間：板橋公車站點活動期間全日暫停營運，新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。演唱會(12月14、15日) 新站路及新府路站點，自上午12時起暫停營運。12月14、15日(演唱會)，公車站-民權路口站(中山路往土城方向)，每日下午4 時至晚間12時公車不停靠。活動時間 : 11:00-22:00活動地點 : 市民廣場內容：由德國經濟辦事處舉辦的德國耶誕市集將於今年再次跨足新北市，與超人氣新北歡樂耶誕城合作。現場可品嚐到薑餅、史多倫、熱紅酒、德國香腸以及啤酒等美味的德式佳餚和購買各式德國產品如裝飾品、玩具、廚房用品等。活動時間 : 15:00-22:00活動地點 : 市民廣場內容：搭配耶誕節意象為主題，辦理愛心園遊會及平安夜晚會，另有百人詩班祝禱報佳音。