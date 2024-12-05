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▲金銘（左起）難忘小時候與瓊瑤、平鑫濤相處的情景，稱瓊瑤是自己的恩人。（圖／摘自微博）

▲潘迎紫在社群網站上發文懷念瓊瑤，也把過去到瓊瑤家作客的舊照片發布出來。（圖／摘自微博）

▲潘迎紫曾是中視的收視率保證，近年來享受淡出幕前的生活。（圖／摘自微博）

▲馬景濤以手寫信來懷念瓊瑤，過去他曾演過好幾齣瓊瑤電視劇的男主角。（圖／摘自微博）

▲金銘（中）與岳翎（左）、馬景濤曾一起主演瓊瑤電視劇《青青河邊草》。（圖／翻攝微博）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

在影視圈內最具影響力的女作家瓊瑤辭世，昔日曾有過接觸的紅星紛紛發文哀悼。曾經是她相中扮演《六個夢》中婉君童年的金銘，懷念小時候與她和她丈夫平鑫濤的相處；雖沒有拍過她的戲卻曾應邀到她家中作客的潘迎紫，還記得她的親切與和藹；至於曾是瓊瑤劇男主角的馬景濤，更是手寫3張信紙，表達對她「永不止息的愛」。瓊瑤在民國78年（1989）於華視推出的連續劇《六個夢》，共推出〈婉君〉、〈啞妻〉、〈三朵花〉等單元，其中打頭陣的〈婉君〉，由大陸童星金銘扮演的婉君童年時期成為首集開場的主角，原先瓊瑤認為她的戲分集中在第一集，大概約20分鐘，不會觸犯台灣這邊的禁令，想不到送審後被判定要修剪，否則可能遭禁，她堅持不剪，差一點就要開天窗，直到首播當日的下午4點才原貌通過，有驚無險的播出，而金銘也在首播後紅遍兩岸，後續還又在瓊瑤的《雪珂》、《青青河邊草》等劇亮相。金銘在微博上寫道：「驚聞噩耗，節哀悼念！那邊多了一位漂漂亮亮、妙筆生花、才華洋溢的恩人、長輩、作家！就像您說的：生命的美好，就在於『能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……』瓊瑤阿姨，在那邊和平伯伯開開心心的，一起『翩然』而舞」曾經是中視收視保證女王的潘迎紫，從未有機會演過瓊瑤小說改編影片，在瓊瑤進入電視界做戲之後，還曾跟她的劇集打對台，不過潘迎紫的前夫陳鴻烈曾是瓊瑤自組「巨星」影業的創業電影《我是一片雲》導演，潘迎紫也曾有機會受邀到瓊瑤家吃飯，那時的瓊瑤對她很親切和藹，讓她到現在還有印象。《我是一片雲》幕後也風波不斷，除了兩位男主角秦祥林與秦漢都與林青霞有感情牽扯外，出品人之一盛竹如，曾經在書中稱陳鴻烈告訴自己，林青霞主動勾引他，事情也傳到瓊瑤耳朵裡，陳鴻烈寫信跟瓊瑤訴苦，瓊瑤也有把信拿給自己看。在這事件後，陳鴻烈和潘迎紫就鬧得很不愉快，最後離婚收場。但瓊瑤否認有這事，認為盛竹如應該記錯，盛竹如則認為若瓊瑤否認，自己也不能說什麼。其實潘迎紫和林青霞在她離婚之後也曾經合演電影《慧眼識英雄》，還有對手戲，要是真的為了婚變鬧得很不愉快，恐怕連合作都很難。潘迎紫悼念瓊瑤的文章中，也都沒提到這件八卦，寫道：「太震驚了！昨夜才聽到劉家昌病逝，接二連三的....心裡真的太難過了！...我選了這張照片，因為，這就是很多年前，我應邀去瓊瑤姐家裡吃飯所看到的她，親切和謁，笑咪咪的。我真的相信，瓊瑤姐已如願的化為雪花翩然飛去了。」演技充滿特色、被封為「咆哮帝」的馬景濤，則寫了3大張信紙，表示想寫封長信給她，但千言萬語卻不知從何落筆，稱讀瓊瑤的劇本時，「深深地著迷至深陷，無法自拔的癡迷」，還不禁自問：「這是何等樣的人生啊！」宛如她筆下人物口吻活生生再現。馬景濤最後也拿自己的封號來致敬瓊瑤：「親愛的瓊瑤姐，您一直喜愛我們這麼喊妳名字，今天：在西湖岸青青河邊草上，這一生穿越宇宙浩瀚星河的咆哮，是我們對您最深情的呼喚。」【瓊瑤小檔案】本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎