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▲即使子瑜頭頂泡麵捲髮，無論是節目觀眾還是Twice的粉絲，依然被她的美貌震驚，首次「女扮男裝」的模樣也在粉絲間掀起討論。（圖／놀라운 토요일 YouTube）

▲多賢（右）帶上可愛風的頭巾擔任吉祥物「花」，志效（左）則是換上一身清純高中生制服與妹妹頭假髮變身女主角「金絲草」。（圖／놀라운 토요일 YouTube）

▲子瑜可愛又霸氣的模樣直接被粉絲大讚是《流星花園》系列「最帥男主角」。（圖／놀라운 토요일 YouTube）

▲子瑜、志效、多賢3位成員一起登上了綜藝《驚人的星期六》。（圖／놀라운 토요일 YouTube）

Twice的台灣成員周子瑜憑藉甜美的外型和170公分的高挑身材，在團體中大受歡迎，是隊內的人氣成員。今年9月才剛solo出道的她近來廣告、拍攝不斷，日前還演出了韓國國民綜藝《驚人的星期六》，不過子瑜在節目中一改往日女神形象，直接「女扮男裝」大膽帶上卷毛假髮化身《流星花園》的男主角「具俊表」，預告才剛公開就引起粉絲間的熱議。近來Twice的子瑜、志效、多賢3位成員一起登上了綜藝《驚人的星期六》，除了固定班底角色扮演成其他卡通人物外，女孩們也計劃好一起化身知名韓劇《流星花園》的主角們。多賢帶上可愛風的頭巾擔任吉祥物「花」，隊長志效則是換上一身清純高中生制服與妹妹頭假髮變身女主角「金絲草」。不過最令粉絲意外的是，劇中貴氣但霸道的男主角「具俊表」，竟是一向溫和好脾氣的子瑜演出，敬業的子瑜為了還原「具俊表」，扔下偶像包袱，頭頂男主角的經典泡麵頭，還在肩上披了象徵貴氣皮草大衣，看起來既可愛又霸氣，首次「女扮男裝」的模樣也在粉絲間掀起討論。無論是節目觀眾還是Twice的粉絲，都被子瑜的美貌震驚，忍不住狂誇：「在這個髮型的襯托下，更加震驚周子瑜的美貌了」、「好帥的老婆」、「周俊表我要嫁給你」、「子瑜這輩子能有不好看的時刻嗎？」、「就算弄這個包租婆造型美貌還是好驚人！」甚至還有粉絲大讚子瑜是《流星花園》系列「最帥男主角」，紛紛敲碗節目早點播出。