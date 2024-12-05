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時序進入冬季，正值各類呼吸道傳染病流行季節，台中市衛生局近期陸續接獲校園發生零星水痘群聚事件。衛生局提醒，市民朋友應提高警覺，留意自身及家庭成員健康，落實手部及呼吸道衛生，生病請假在家休息等，降低感染或疫情傳播風險，並經醫師評估傳染力已大幅降低後，再返回工作或上課，防止病毒傳播。衛生局長曾梓展說明，水痘大多為輕症，但傳染力極強，潛伏期約2至3週，好發於冬季及早春，可經由皮膚接觸水疱液和黏膜分泌物、空氣或飛沫傳播，提醒孕婦、小於1歲嬰兒、成人及免疫缺陷者，皆為水痘併發症高危險群，感染水痘後可能出現繼發性細菌感染、肺炎、腦炎等併發症，提醒市民朋友如出現發燒、皮膚出現紅疹、丘疹、水疱、膿疱等症狀，請穿長袖衣褲、戴口罩儘速就醫，經醫診斷為水痘後，請落實生病不上班、不上課在家隔離至水痘完全變乾結痂。衛生局提醒，水痘感染者隔離期間，請保持室內空氣流通，做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，避免接觸家人，尤其是未接種水痘疫苗的嬰幼兒、孕婦及免疫功能低下者等高危險群。而接種水痘疫苗是預防水痘最有效的方法，提醒家長應於幼兒出生滿12個月時，前往合約院所完成水痘疫苗接種，降低孩童及成人因感染水痘引發嚴重併發症的機會，維護自身及家人健康。更多水痘相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。