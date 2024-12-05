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▲世界棒球12強中華隊金牌戰擊敗強敵日本，先發投手林昱珉霸氣表示外界越不看好我們，我們越想證明給他們看。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

美籍青棒訓練營總監看好林昱珉登大聯盟！Nike青棒訓練營今（5）日迎來第3天，擔任總監的美籍教練Darren Fenster，目前同時擔任大聯盟亞利桑納響尾蛇的助理農場統籌。報導中指出，林昱珉曾在2016、2017年參加青棒訓練營，並且由於Darren Fenster在響尾蛇隊任職，因此在今年10月的秋季聯盟，也曾和林昱珉碰面，並打過招呼。林昱珉今年在季末首度升上3A，並且參加世界12強賽，扛下2場硬仗的先發，總計8.2局，僅失2分，防禦率僅2.08，送出6次三振，帶領中華隊奪冠。談到中華隊拿下冠軍，Darren Fenster則表示：「我10年來已經參加過8次訓練營，