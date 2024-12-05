美籍青棒訓練營總監看好林昱珉登大聯盟！Nike青棒訓練營今（5）日迎來第3天，擔任總監的美籍教練Darren Fenster，目前同時擔任大聯盟亞利桑納響尾蛇的助理農場統籌。在接受媒體《ETtoday》訪問時，談到在世界12強賽有亮眼表現的自家選手林昱珉，直言他是小聯盟的重要成員，並看好他未來能夠上到大聯盟。
看見台灣多年成長 看好林昱珉登上大聯盟
報導中指出，林昱珉曾在2016、2017年參加青棒訓練營，並且由於Darren Fenster在響尾蛇隊任職，因此在今年10月的秋季聯盟，也曾和林昱珉碰面，並打過招呼。
林昱珉今年在季末首度升上3A，並且參加世界12強賽，扛下2場硬仗的先發，總計8.2局，僅失2分，防禦率僅2.08，送出6次三振，帶領中華隊奪冠。Darren Fenster認為：「雖然無法明確指出他明年會在哪個層級，但他是響尾蛇小聯盟的重要選手之一，我們也預期他會上到大聯盟。」
談到中華隊拿下冠軍，Darren Fenster則表示：「我10年來已經參加過8次訓練營，感受到台灣選手一直有在進步，而且有很多有天份的選手，最近剛拿下世界冠軍的榮耀，這應該對對台灣棒球會有非常正面的影響。」
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報導中指出，林昱珉曾在2016、2017年參加青棒訓練營，並且由於Darren Fenster在響尾蛇隊任職，因此在今年10月的秋季聯盟，也曾和林昱珉碰面，並打過招呼。
林昱珉今年在季末首度升上3A，並且參加世界12強賽，扛下2場硬仗的先發，總計8.2局，僅失2分，防禦率僅2.08，送出6次三振，帶領中華隊奪冠。Darren Fenster認為：「雖然無法明確指出他明年會在哪個層級，但他是響尾蛇小聯盟的重要選手之一，我們也預期他會上到大聯盟。」
談到中華隊拿下冠軍，Darren Fenster則表示：「我10年來已經參加過8次訓練營，感受到台灣選手一直有在進步，而且有很多有天份的選手，最近剛拿下世界冠軍的榮耀，這應該對對台灣棒球會有非常正面的影響。」
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