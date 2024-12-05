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▲Darren邱凱偉擔任公益活動大使，拿著自畫手繪鞋留影。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲周杰倫、柯有倫日前合唱〈哭笑不得〉，讓粉絲大飽耳福。（圖／周杰倫IG）

▲柯有倫傳出是周杰倫演唱會其中一位特別嘉賓。（圖／大橋新星提供）

天王周杰倫（周董）今（5）日晚間19點30分將在台北大巨蛋舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會首場演出，除了表演內容、曲目等備受關注，特別嘉賓也讓外界猜破頭，粉絲最希望周董和搖滾天王伍佰合體。周杰倫好友兼旗下藝人邱凱偉（Darren）出席活動被問及嘉賓身分，他坦言真的不知道，不過還是透露柯有倫為其中一位。今天上午，邱凱偉現身宣傳「關懷弘道獨老獻愛心」公益活動，對於粉絲瘋猜周杰倫演唱會來賓，他突然變得激動，急忙說：「保密到自家人完全不知道！就算把我綁在電椅上測謊，我也講不出來，我真的不知道！」但最後仍悄悄地說，柯有倫是其中一位會上台表演的嘉賓。邱凱偉透露，因為一連軋4部新戲，今天還在拍攝，所以無法看杰倫演唱會今晚的場次，他和太太明天才會去現場支持周董，很想衝到第一排去點歌，被問到最想聽周杰倫哪一首歌，邱凱偉說是〈你好嗎？〉，因為好友幾乎沒有在演唱會上唱過該曲。另外，兒子Travis快要滿4歲，邱凱偉說，小孩除了聽爸爸所屬團體浪花兄弟的歌之外，再來就是聽周杰倫的歌，「在回屏東的路上可以聽快4個小時的〈紅塵客棧〉，耳濡目染之下（兒子）都會唱了！」