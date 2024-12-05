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知名作家瓊瑤輕生離世，引發社會關注，其生前遺書及影音內容亦被媒體廣泛報導，台灣自殺防治學會沉痛呼籲社會大眾，正視長者輕生議題，並提醒媒體報導輕生事件時應遵循衛生福利部「輕生新聞報導原則：八不六要」，避免詳細描述輕生方式、遺書內容等細節，以免造成模仿效應。台灣自殺防治學會以「長者輕生防治不可輕忽」強調，大於65歲以上長者輕生率，在台灣仍是所有年齡層最高的，而輕生的原因多重，長者也面臨各種失落，包括身體的健康、社會的角色、親人的過世、行動的自主…等等，都會加重可能的負面影響。隨著我們邁入高齡化社會，這仍是重要的議題。除了媒體報導應謹慎之外，更應積極關懷長者身心健康，留意潛在的危險因子與徵兆，並提供適切的協助。台灣自殺防治學會也列舉六大長者自殺警訊，包括情緒低落，可能有沮喪、焦慮、易怒，或是失去興趣、活力下降，以及睡眠障礙、食慾改變；也可能會談論死亡、想結束生命，贈送珍貴物品、交代後事，突然出現平靜或開朗，與先前低落情緒形成反差。對於長者輕生防治，台灣自殺防治學會建議主動關懷長者，傾聽他們的困擾，並鼓勵長者參與社交活動，維持人際互動，以及協助長者尋求專業協助，例如心理諮商、精神科就醫等，同時注意長者的身心狀況變化，及早發現並介入。此外，台灣自殺防治學會也要求媒體報導應負起社會責任，在報導相關事件時應避免渲染，並注意以下「八不六要」原則：八不：不要使用聳動化的標題、不要詳細描述自殺方法、不要提及自殺事件的地點或細節、不要報導自殺遺書細節、不要使用聳動化、合理化或正常化的方式描述自殺事件、不要簡化自殺原因 歸咎單一因素、不要刊登照片/影片/音訊或社群媒體連結、不要將有關自殺的內容放在頭版，並避免過度或重複報導。六要：提供正確的求助資訊、特別謹慎報導名人輕生事件、使用正確的資訊教育民眾有關輕生防治的事實、報導如何因應壓力或輕生想法及尋求協助之人物故事、謹慎訪問輕生遺族、留意媒體從業人員於報導輕生事件時也可能會受到影響。台灣自殺防治學會呼籲社會大眾共同守護生命，而輕生防治是全民的責任，一起關心身邊的長者，若自己或身邊的人需要協助，請撥打安心專線：1925（依舊愛我）；亦可就近至社區心理衛生中心諮詢或精神醫療院所就醫，協助度過危機，避免悲劇發生。「自殺是可預防的。防治自殺的意義在於促進民眾的心理健康」，呼籲大眾保持覺察，避免受相關新聞事件影響，若有需要，請適時尋求協助。