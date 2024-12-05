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▲世界棒球12強中華隊教練團成員王建民（左起）、高志綱、陳江和、曾豪駒、張建銘、林岳平、彭政閔、高國輝一起打造出歷史上最強的中華隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

王建民點頭續任經典賽資格賽教練！世界12強賽中華隊在冠軍戰擊敗日本隊，拿下台灣史上首座3大國際賽冠軍，眾星雲集的教練團功不可沒，總教練曾豪駒日前曾表示，經典賽資格賽預計會維持原班人馬執教。投手教練王建民，帶領中華隊拿下12強賽冠軍的總教練曾豪駒，在日前出席活動時，親口證實，將會執教經典賽資格賽，並且預計維持教練團成員，但仍會詢問個別意願。此外，談到中華隊此次的「鐵牛棚」表現，王建民分享道：「值得一得的是，12強賽和經典賽資格賽，比賽時間雖然剛好是季初以及季末，但王建民曾在2023年經典賽執教，因此已備有一定經驗，並希望可以藉此幫助選手。