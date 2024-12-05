王建民點頭續任經典賽資格賽教練！世界12強賽中華隊在冠軍戰擊敗日本隊，拿下台灣史上首座3大國際賽冠軍，眾星雲集的教練團功不可沒，總教練曾豪駒日前曾表示，經典賽資格賽預計會維持原班人馬執教。投手教練王建民，今（5）日參加NIKE青棒訓練營，接受《聯合報》等多家媒體訪問，也點頭坦言，明年有意願繼續擔任經典賽資格賽的教練團。
點頭續任教練團 談12強執教感想
帶領中華隊拿下12強賽冠軍的總教練曾豪駒，在日前出席活動時，親口證實，將會執教經典賽資格賽，並且預計維持教練團成員，但仍會詢問個別意願。
在12強賽擔任投手教練的王建民，今（5）日談到是否會續任教練團的問題，他也表示有意願再擔任明年經典賽資格賽教練。
此外，談到中華隊此次的「鐵牛棚」表現，王建民分享道：「主要就是要給選手多一點信心，有些人牛棚可能丟得不好，但上去比賽感覺就不一樣，所以就是多給他們信心去面對打者。」
值得一得的是，12強賽和經典賽資格賽，比賽時間雖然剛好是季初以及季末，但王建民曾在2023年經典賽執教，因此已備有一定經驗，並希望可以藉此幫助選手。
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帶領中華隊拿下12強賽冠軍的總教練曾豪駒，在日前出席活動時，親口證實，將會執教經典賽資格賽，並且預計維持教練團成員，但仍會詢問個別意願。
在12強賽擔任投手教練的王建民，今（5）日談到是否會續任教練團的問題，他也表示有意願再擔任明年經典賽資格賽教練。
此外，談到中華隊此次的「鐵牛棚」表現，王建民分享道：「主要就是要給選手多一點信心，有些人牛棚可能丟得不好，但上去比賽感覺就不一樣，所以就是多給他們信心去面對打者。」
值得一得的是，12強賽和經典賽資格賽，比賽時間雖然剛好是季初以及季末，但王建民曾在2023年經典賽執教，因此已備有一定經驗，並希望可以藉此幫助選手。
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