我是廣告 請繼續往下閱讀

▲作家河尚旭發文諷刺尹錫悅，GD也用本尊帳號按讚了。（圖／IG@type4graphic）

▲金基天（如圖）貼出尹錫悅的新聞照，喊話大眾：「不要助紂為虐」。（圖／IG@triple_pictures）

▲金秀賢本來要出席4日一場聖誕節活動，因為戒嚴騷動也臨時取消了。（圖／IG＠soohyun_k216）

南韓總統尹錫悅3日晚間突公開宣布戒嚴，雖然不到6小時就宣布解嚴，但仍引起民眾怒火，許多公眾人物、藝人也都站出來抨擊尹錫悅的舉動。韓國著名現代詩作家河尚旭也在IG發文，貼出自己詩集中的一句話：「就自己滾吧，拜託」，他雖未指名道姓，但多數人都認為是在諷刺尹錫悅，就連BIGBANG隊長GD（G-Dragon，權志龍）也都現身按讚，此舉被視作GD對戒嚴之亂感到不滿的表態。4日南韓戒嚴令宣布取消後，河尚旭在自己的IG發文，貼出一張翻拍書本的照片，內容只有短短幾個字：「就自己滾吧，拜託」，雖然河尚旭未在貼文寫下任何話，但由於時機敏感的關係，不少粉絲都認為他就是在罵總統尹錫悅，希望尹錫悅在被群眾罷免前自己主動下台。河尚旭該篇文曝光後湧入1.9萬粉絲按讚，其中更驚見GD本人經營的IG帳號，他按讚河尚旭的貼文，也被視作反戒嚴的表態。除了GD外，南韓資深綠葉演員金基天昨日凌晨也發文表達對政府的不滿，憤怒喊話大眾：「不要助紂為虐」。主持人許志雄則在個人IG貼出一張全黑圖片，配文寫下：「我已經無法再忍受了」，反彈聲浪不斷出現。據了解，戒嚴令宣布當下，確實也有波及到韓國娛樂圈。當時不少經紀公司都收到消息，要藝人4日起不要再參加任何活動，雖然最後火速解嚴，但原先預定要在4日舉辦的首爾聖水洞聖誕特別快閃活動，直接被取消，受影響的藝人包含金秀賢、STAYC成員蒔恩、宇宙少女夏天等。