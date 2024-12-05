時序開始進入冬天，中央氣象署也表示這波冬天即將迎來3至5波冷氣團來襲，不少人都會趁這個季節來趟溫泉之旅，而說到台灣的溫泉勝地，除了每個地方的湯質不同之外，搭配旅遊風景也會有所差異，著名的地方包括北投、烏來、關子嶺、礁溪等等，那麼到底誰是台灣最強溫泉呢？根據網路聲量統計，全台討論度最高的溫泉勝地就是「宜蘭礁溪」啦！
《網路溫度計DailyView》日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出全台灣討論度最高的十大溫泉勝地，結果顯示，「宜蘭礁溪」的溫泉討論度最高；其第二名為「台北北投」，接著第三名才是「新北烏來」。
至於第四名至第十名依序分別為「台中谷關」、「台東知本」、「新北金山」、「台南關子嶺」、「台北陽明山」、「屏東四重溪」以及「花蓮瑞穗」。而該調查是從去年的11月中旬至今年的11月中旬，網路聲量越高表示越多人討論以及搜尋，冬天有打算泡溫泉的民眾可以先將榜單蒐藏起來！
宜蘭礁溪溫泉奪聲量冠軍！湯質成分水準高、台灣罕見平地溫泉
如果說到「宜蘭礁溪」的溫泉，那還可真大有來頭！礁溪鄉是位於宜蘭縣東北角，整個礁溪鄉的發展可以說與溫泉密不可分，早期居住在此的人們築圍沐浴，到日治時代日本人設置公共澡堂和旅舍，開啟溫泉的商業用途，一直到近年來規劃變成溫泉觀光旅遊區，還用溫泉從事各種農漁業的養殖用途，溫泉成了礁溪重要的經濟產物之一。
而礁溪的溫泉屬於碳酸氫鈉泉，富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等化學成分，是台灣罕見的平地溫泉，洗後光滑柔細不會黏膩，由於含礦物質，因此不論是浸泡、沐浴或經處理後成為礦泉水飲用，都對身體健康極有幫助，成了近幾年遊客去到宜蘭礁溪必備的行程之一，礁溪鄉後來也被稱為是「溫泉鄉」。
宜蘭礁溪溫泉真實評價！遊客冬天必定回訪「泡上癮」
《NOWnews》記者也實際找尋幾家位於宜蘭礁溪的溫泉飯店查看Google評價，平均下來大約有4.5顆星的高分，甚至有溫泉飯店分數直達4.9的滿分，不少遊客都紛紛回應「宜蘭礁溪溫泉真的太棒了....每個冬天都固定會回訪泡上一次」、「礁溪溫泉湯質真的與眾不同，搭配美景真的很棒，讓人每年都想來」、「礁溪的飯店環境超級清幽....搭配溫泉根本是絕品享受，讓人來過一次就會想再來。」
除了專程去宜蘭礁溪泡溫泉外，如果只是想要體驗宜蘭溫泉的話，記者也推薦大家可以考慮位在宜蘭大同鄉的「清水地熱」景點，不僅可以購買食材利用溫泉煮熟食物，相當富有親子趣味之外，園區內也有湯屋，提供民眾購票泡湯，門票只要80元就可泡溫泉，就不用花更多錢跑到溫泉飯店去泡湯囉！
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至於第四名至第十名依序分別為「台中谷關」、「台東知本」、「新北金山」、「台南關子嶺」、「台北陽明山」、「屏東四重溪」以及「花蓮瑞穗」。而該調查是從去年的11月中旬至今年的11月中旬，網路聲量越高表示越多人討論以及搜尋，冬天有打算泡溫泉的民眾可以先將榜單蒐藏起來！
宜蘭礁溪溫泉奪聲量冠軍！湯質成分水準高、台灣罕見平地溫泉
如果說到「宜蘭礁溪」的溫泉，那還可真大有來頭！礁溪鄉是位於宜蘭縣東北角，整個礁溪鄉的發展可以說與溫泉密不可分，早期居住在此的人們築圍沐浴，到日治時代日本人設置公共澡堂和旅舍，開啟溫泉的商業用途，一直到近年來規劃變成溫泉觀光旅遊區，還用溫泉從事各種農漁業的養殖用途，溫泉成了礁溪重要的經濟產物之一。
而礁溪的溫泉屬於碳酸氫鈉泉，富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等化學成分，是台灣罕見的平地溫泉，洗後光滑柔細不會黏膩，由於含礦物質，因此不論是浸泡、沐浴或經處理後成為礦泉水飲用，都對身體健康極有幫助，成了近幾年遊客去到宜蘭礁溪必備的行程之一，礁溪鄉後來也被稱為是「溫泉鄉」。
宜蘭礁溪溫泉真實評價！遊客冬天必定回訪「泡上癮」
《NOWnews》記者也實際找尋幾家位於宜蘭礁溪的溫泉飯店查看Google評價，平均下來大約有4.5顆星的高分，甚至有溫泉飯店分數直達4.9的滿分，不少遊客都紛紛回應「宜蘭礁溪溫泉真的太棒了....每個冬天都固定會回訪泡上一次」、「礁溪溫泉湯質真的與眾不同，搭配美景真的很棒，讓人每年都想來」、「礁溪的飯店環境超級清幽....搭配溫泉根本是絕品享受，讓人來過一次就會想再來。」
除了專程去宜蘭礁溪泡溫泉外，如果只是想要體驗宜蘭溫泉的話，記者也推薦大家可以考慮位在宜蘭大同鄉的「清水地熱」景點，不僅可以購買食材利用溫泉煮熟食物，相當富有親子趣味之外，園區內也有湯屋，提供民眾購票泡湯，門票只要80元就可泡溫泉，就不用花更多錢跑到溫泉飯店去泡湯囉！