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▲網路溫度計統計輿情分析，近一年溫泉聲量大比拼，宜蘭礁溪溫泉獲得網路聲量最高，其次為台北北投、新北烏來。（圖/網路溫度計提供）

▲宜蘭礁溪又有溫泉鄉之稱，溫泉屬於碳酸氫鈉泉，富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等化學成分，是台灣罕見的平地溫泉，洗後光滑柔細不會黏膩。（圖/礁溪溫泉公園臉書）

▲許多遊客去宜蘭礁溪泡過溫泉之後都給予高度評價，且有遊客每年冬天都會特地跑到宜蘭礁溪泡溫泉。（圖/觀光署官網）

時序開始進入冬天，中央氣象署也表示這波冬天即將迎來3至5波冷氣團來襲，不少人都會趁這個季節來趟溫泉之旅，而說到台灣的溫泉勝地，除了每個地方的湯質不同之外，搭配旅遊風景也會有所差異，著名的地方包括北投、烏來、關子嶺、礁溪等等，那麼到底誰是台灣最強溫泉呢？《網路溫度計DailyView》日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統而該調查是從去年的11月中旬至今年的11月中旬，如果說到「宜蘭礁溪」的溫泉，那還可真大有來頭！礁溪鄉是位於宜蘭縣東北角，，早期居住在此的人們築圍沐浴，，成了近幾年遊客去到宜蘭礁溪必備的行程之一，礁溪鄉後來也被稱為是「溫泉鄉」。《NOWnews》記者也實際找尋幾家位於宜蘭礁溪的溫泉飯店查看Google評價，、「礁溪的飯店環境超級清幽....搭配溫泉根本是絕品享受，讓人來過一次就會想再來。」除了專程去宜蘭礁溪泡溫泉外，如果只是想要體驗宜蘭溫泉的話，，就不用花更多錢跑到溫泉飯店去泡湯囉！