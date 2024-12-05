我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吉伊卡哇近幾年成為爆紅卡通人物，吸引許多大朋友、小朋友喜愛。（圖／讀者提供）

▲店家針對「洞洞樂」活動問題坦承疏失並道歉，表示事發當下已和消費者迅速達成和解。（圖／翻攝自臉書社團「吉伊卡哇chiikawa ちいかわ 資訊分享交流」）

台北市萬年大樓近日爆出一番賞爭議，有店家自製吉伊卡哇一番賞抽獎，吸引顧客砸錢狂抽，沒想到最後卻發現「最大獎」2支籤直接消失，讓受害者氣炸直接報警，現場還有香港旅客也成為受害者，事件引起熱議。對此，店家事後透過官方LINE帳號公開道歉，坦承錯誤並承諾退還款項，也將該活動全面取消，承諾未來會改採更透明、精確的抽獎方式，確保簽數和獎品標示準確無誤。一名網友昨日在「吉伊卡哇」臉書社團中發布警示文，表示日前經過萬年4樓某間自製吉伊卡哇一番賞的店家，當時門口圍了一群人在抽獎，她也跟著上前湊熱鬧，「該店一番賞是戳洞的，然後抽中號碼對應獎品，獎品有娃娃也有小獎卡包那些。」現場有名大戶不斷掏錢開抽，吸引大票路人圍觀加油，老闆後來表示「因為你們抽了很多錢了，所以直接把剩的獎項送給你們」，終止了抽獎環節，原PO也隨之離開。沒想到她繞了一圈回來，發現剛才的店家出現警察，一問才得知不只如此，事發當下還有來自香港的遊客，剛剛同樣花錢抽獎卻被騙，讓原PO忍不住怒轟：「真的是丟臉丟到國外去！」就連百萬網紅Cheap也看不下去，「有夠坑，前面抽的衰爆了。」貼文曝光後，釣出一票苦主透露，「這間自製我抽過，當時中卡包，居然還是盜版的，從此以後不進去，原來根本還沒有大獎」、「誇張，上禮拜五才去抽，原來沒大獎阿，有私訊店家了，已退還當時抽得金額，受害者趕快去把錢要回來」、事後有網友提供LINE截圖，內容為店家針對「洞洞樂」活動問題坦承疏失並道歉，表示事發當下已和消費者迅速達成和解，未來將取消「洞洞樂」活動，並改採更透明、精確的抽獎方式，確保簽數和獎品標示準確無誤。另外，店家也請11月30日至12月1日參與「洞洞樂」活動的消費者，將抽中的獎品帶回門市，可拿回退款並免費保留獎品，