我是廣告 請繼續往下閱讀

前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜日前來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，他今日一改近期低調作風，在社群平台X發出長文，解釋先前各方傳聞，並談論父親及母親的情況，值得注意的是，薄瓜瓜在文中特別提到，「薄習兩家不曾有過節」，試圖為父親與中國國家主席習近平過往的關係緩頰。薄瓜瓜在X發文，開頭先駁斥開法拉利、花花公子、擁有海外鉅額資產等傳聞，還稱就連妻子也笑他，究竟海外鉅額資產在哪，他只好回「我也希望有，要是有，我們何必辛苦賺錢？」薄瓜瓜文中也罕見談及父親薄熙來的過失，列出三點，第一是溝通不足，聲稱薄熙來一向單純認為只要埋頭苦幹，專注民生和經濟，就是好的領導者，因此不善於溝通，忽略人之常情，讓人覺得他獨來獨往；第二是「唱紅」運動管理不當，因父親覺得人們賺到錢以後，是需要有點精神上的東西，本來提倡多讀中西經典，唱氣宇軒昂的傳統紅歌。可是卻變成唱紅運動，一發不可收拾，他強調，熟悉他們家族的人都知道，中國沒幾家比他們更痛恨文革。第三，薄瓜瓜指出，父親「打黑」用人不當，並點名前重慶副市長王立軍濫用職權，甚至趁母親谷開來身體虛弱時以藥物控制她，父親發現時已為時已晚，最終爆發美使館事件。對於谷開來涉及謀殺等罪，薄瓜瓜也極力緩頰，「作為兒子，憑媽媽的高雅和智慧，我不相信她會淪落到謀殺。作為當事人，我看不到殺人動機，海伍德與我家毫無瓜葛，僅為普通朋友。...作為律師，我看證據不足，又有哪個律師對此事看到證據充足？」值得注意的是，薄瓜瓜在文中最後表明自己「無政治野心」，並強調「薄習兩家不曾有過節」，指薄熙來從未妄想與習近平爭鋒，並早表態會全力助為，父母入獄也與習近平無關。