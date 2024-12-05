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▲賴清德與維克視訊。（圖／總統府提供）

總統賴清德出訪友邦，於今（5）日過境關島期間，分別與美國國會兩黨議員通話、視訊，包括與聯邦眾院議長強生（Mike Johnson, R-LA）、聯邦眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）通話，與聯邦參院軍委會共和黨首席議員維克 （Roger Wicker, R-MS）視訊。據指出，3人均對賴清德此次過境美國表達誠摯的歡迎及祝福，並傳達美國國會跨黨派對協助台灣捍衛民主自由的強勁支持，期待共同深化台美關係，以及促進印太區域的和平、穩定及繁榮。賴清德上午7時到8時40分間，與數名美國國會跨黨派議員通話，包括強生、傑佛瑞斯通話及維克視訊會議。總統府發言人郭雅慧在機上轉述內容，眾院兩黨領袖以及參議員共同都提到，對賴清德此行過境美國表達誠摯歡迎、表達祝福，希望一切順利，也傳遞美國國會跨黨派對協助台灣捍衛民主、自由的堅定支持，也期待共同深化台美關係，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。郭雅慧提到，與強生與傑佛瑞斯的通話內容中，賴清德感謝兩人今年致函祝賀他就職，也對10月國慶表達恭喜，及在國會領導時，推動很多友台議案，以行動表現對民主台灣的一致支持。郭雅慧說，他們都很歡迎賴清德過境美國，並祝福一切順利，祝福到南島友邦出訪成果豐碩，期待未來跟賴清德有進一步互動。此外，郭雅慧表示，強生、傑佛瑞斯特別提到，今年四月國會兩黨合作通過的「印太補充撥款法」，對於協助台灣、印太盟友維護區域和平穩定至為重要；強森強調，美國對應中國挑戰與威脅，是有高度跨黨派共識，台灣安全是美國印太戰略的核心，因此他們致力透過「年度國防授權法案」，強化美國應對中國以及協助強化台灣的防衛能力。傑佛瑞斯說，他堅定支持台灣的民主自由，也提到最近跟訪團到加勒比海，他在那裡感受到台灣跟西半球各國的合作，駐外都非常努力，更感受到大家跨國合作，對於促進區域繁榮發展有正面貢獻。郭雅慧說，兩位都有向總統承諾，會持續在國會推動深化台美夥伴關係的相關議案。此外，與維克視訊時，賴清德感謝他多年來對台灣安全高度的關心與重視，在歷年在審議國防授權法案過程中，非常支持各項友台條文，下一屆國會維克會兼任參院軍事委員會主席，賴也期盼維克參持續支持強化台美的安全合作。對於維克提到「透過實力追求和平」理念，賴清德表示，台灣位於第一島鍊關鍵位置，對於維護區域和平的責任重大，台灣面對步步進逼的威脅，台灣不會退卻；賴強調，會與美國站在一起，持續強化防衛能力與經濟韌性，希望美國持續提供協助，也期盼台美在國防創新領域上開創合作。維克最後在視訊中提到，他認為確實要嚴肅看待中國跟台灣的安全威脅，並表示樂見賴清德致力強化台灣自我防衛能力與防衛韌性，承諾接軍委會主席後，會持續推動提高美國國防預算以及強化建軍，支持台灣安全。維克也說，他上一趟來台灣已經蠻久以前，就是2001年時，擔任聯邦眾議員，當時有到訪台灣、印象很深，期盼未來有機會再率團訪台，希望能與賴清德會晤、更深刻交流。