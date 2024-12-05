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▲適應性放療機台取像、放療二合一，能落實個人化精準治療，精準定位降低副作用風險。（圖／記者周淑萍攝）

▲國內首間引入適應性放療機台的高雄榮總醫院放射腫瘤部主任林裕為醫師表示，該技術能幫助癌友快、狠、準打擊癌症（圖／記者周淑萍攝）

▲童綜合醫院童敏哲總院長齊聚台灣醫療科技展，攜手推動癌症精準醫療。（圖／官方提供）

▲高雄秀傳紀念醫院趙梓淵主任表示，適應性放療不僅是全球性的趨勢，也可望為末期或復發轉移癌友帶來新的治療契機。（圖／官方提供）

癌症已連續42年位居國人十大死因榜首，去年高達5萬多人死於癌症，占總體死亡人數的1/4，你我周遭多少聽過有人正遭受癌症折磨。在今（5）日的「2024台灣醫療科技展」，高雄榮民總醫院、台中童綜合醫院、高雄秀傳紀念醫院共同攜手推動癌症精準醫療，宣告同步全球引進最新「適應性放療」技術，可以快、狠、準打擊癌症，就有70歲老翁因此受惠，原本腹部有20公分大的腫瘤，本想放棄治療，醫師建議可嘗試用最新的「適應性放療」，治療了2個月後成功縮小了2/3。高雄榮民總醫院放射腫瘤部林裕為醫師提到，今年9月底收治一位70歲男性，有肝癌病史，但因腹脹食慾不佳且噁心嘔吐，就醫才發現原來是多處肝癌復發併發腹腔轉移，且腹腔轉移腫瘤達20公分，宛如棒球手套這麼大，再加上轉移的大腫瘤壓迫消化道造成身體不適，因年紀以及腫瘤區域較大，無法開刀治療。醫師提到，原本老翁已經要放棄治療，後輾轉來到高雄榮總醫院，並接受最新的免疫加標靶治療外，還透過最新「適應性放療」技術治療，經16次照射後，腫瘤已明顯縮小2/3，病情獲得控制，讓老翁的飲食也能趨於正常。醫師提到目前約有50%癌友透過放射治療輔助，達到術前減少腫瘤體積、或術後強化治療來降低腫瘤移轉機率。但傳統放療因為精準度限制，像是肺癌、乳癌、口腔癌，因腫瘤位置靠近心臟、頭頸部敏感器官，需留意放療傷害到周圍健康器官的風險，導致缺血性心臟病、心衰竭或是脊髓受損。因此，越來越多醫療院所引進結合「治療」與「監測」的適應性放療機台，盼透過提升放療精準度與劑量調控，幫助癌友快、狠、準打擊癌症。放射治療是癌症醫學的重要手段，除了血液性癌症與部分可透過手術切除的初期癌症腫瘤外，大部分癌症治療皆需搭配放射療法。然臨床上傳統放療常見的三大困境：傳統放療計畫通常根據初始掃描制定，無法隨著腫瘤縮小、移位或患者體型變化進行即時調整，將降低治療效果甚至錯過治療黃金期。傳統放療輻射難以完全聚焦在腫瘤上，正常細胞也可能受到輻射影響，從而出現如疲勞、皮膚發炎等作用，甚至影響患部旁邊的正常器官。傳統放療軟組織成像對比度有限，較難準確區分腫瘤和健康組織，進而影響劑量的準確分布，可能需要增加劑量或重複治療，增加病患負擔及治療時間。童綜合醫院放射腫瘤科主任葉啟源醫師表示，傳統放療成像對比度有限，誤差值甚至可能高達1cm。由於誤差範圍大、放射劑量無法準確投放，需要採取高頻次、少劑量的方式進行放射療程，以降低副作用及對正常組織的傷害。每位病患平均需進行30~35次的療程，除了癌友往返醫院的交通繁瑣耗時，治療效率亦不佳。高雄秀傳紀念醫院放射腫瘤科主任趙梓淵醫師也指出，當癌友進到傳統放療機台治療時，需長時間憋氣以避免身體位移導致照射偏差，甚至有癌友每次需花費超過30分鐘時間，才能完成腫瘤定位，對中高齡癌友來說尤其辛苦難熬。現已有結合「治療」與「監測」的適應性放療機台，已於國際被廣泛運用。國內首間引入適應性放療機台的高雄榮總醫院放射腫瘤部主任林裕為醫師表示，該技術存在三大治療優勢，能幫助癌友快、狠、準打擊癌症：放療與監測雙機一體，治療過程中若發現患者腫瘤變化，可根據腫瘤變化情形重新計算輻射劑量。不僅能夠精確聚焦於病灶，也能縮減治療次數，降低患者身心負擔。電腦斷層等級影像技術有助於精準定位腫瘤位置，確保輻射劑量準確計算及分布，有效降低對周圍正常組織的傷害，減少不必要的副作用。快速的影像導航技術，讓患者約憋氣一次即可完成掃描，不僅成功減少患者移動造成的影像偽影，也縮短患者等待時間，提升治療效率及患者舒適度。除了率先啟用適應性放療機台的高雄榮民總醫院，台中童綜合醫院與高雄秀傳紀念醫院也相繼引進最新適應性放療技術，並預期於年底開始收治病患，為更多癌友提供客製化、個人化的放射療程，盼改善癌友治療質量，讓更多患者受益，以降低國人癌症死亡率為目標，邁向健康台灣目標。