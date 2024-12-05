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▲公共工程品質優良獎特優—八掌溪湖內堤段整體環境營造工程。（圖／經濟部）

▲公共工程品質優良獎—「彰化縣王功新生地海堤整體環境改善工程」（圖／經濟部）

▲公共工程品質優良獎佳作—「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程」。（圖／經濟部）

行政院公共工程委員會昨(4)日公布「第24屆公共工程金質獎」得獎名單，經濟部水利署共榮獲9件獎項，其中「公共工程品質優良獎-水利類」特優1件、優等3件、佳作2件，以及「公共設施維護管理獎」優等1件、佳作1件，並榮獲個人貢獻獎1名，成績卓越。水利署表示，本(113)年度「公共工程品質優良獎-水利類」有「八掌溪湖內堤段整體環境營造工程」1件獲得特優；「曾文南化聯通管統包工程A2標」、「彰化縣王功新生地海堤整體環境改善工程」、「阿公店溪水岸整體環境營造工程(第二期)(河華橋至前洲橋段)」等3件獲得優等；「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程」、「東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程」等2件獲得佳作。「公共設施維護管理獎」共有「寶山第二水庫」1件獲得優等及「花蓮溪砂荖及大同堤防」1件獲得佳作。同時第六河川分署陳界文科長榮獲個人貢獻獎優等殊榮。水利署指出，榮獲金質獎「公共工程品質優良獎-水利類」6件及「公共設施維護管理獎」2件，各具特色如下：一、嘉義-「八掌溪湖內堤段整體環境營造工程」：第五河川分署於堤防緩坡填土，以去化下游土方及增加河道通洪斷面，並將水域與陸域空間重新連結縫合。二、臺南-「曾文南化聯通管統包工程A2標」：南區水資源分署串聯曾文、烏山頭及南化水庫與高屏堰，達到水源移多濟少功能，提高臺南及高雄供水韌性。三、彰化-「彰化縣王功新生地海堤整體環境改善工程」：第四河川分署串連3處濕地及1處潮間帶，營造安全、環境教育、生態及美觀兼具的休憩空間。四、高雄-「阿公店溪水岸整體環境營造工程(第二期)(河華橋至前洲橋段) 」：第六河川分署為提升河防安全，增設夜間照明，提高民眾夜間散步安全。五、南投-「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程」：中區水資源分署開發本湖區增供每日25萬噸地面水，同時營造湖區成為優質生態教育環境，提供民眾一個綜合性的休閒場域。六、屏東-「東港溪新園堤防東港大橋上下游段整體環境改善工程」：第七河川分署優化串聯被橋梁阻斷的步道，並將凌亂的高灘地進行分區主題營造。七、新竹-「寶山第二水庫」：北區水資源分署定期檢查及維護本水庫設施，並運用新科技預防監測儀器故障，以確保高科技重鎮的民生及產業供水穩定。八、花蓮-「花蓮溪砂荖及大同堤防」：第九河川分署於107年本堤防工程獲得金質獎後，6年來持續推動社區認養並兼任防汛志工業務，同時營造生態環教場域及傳承原住民文化。另外，榮獲個人貢獻獎的陳界文科長，近年改善臺南市仁德區三爺溪中下游、安南區十二佃地區長期積淹水問題，並解決安定區安順寮區域豪雨成災問題，執行績效顯著。水利署最後強調，水利建設與民眾息息相關，並有提振整體社會經濟作用，在面對極端氣候，更須積極推動各項水利工程，同時落實三級品管制度，以確保工程品質。完工後更須用心維護，以工程全生命週期管理，落實永續工程目標。