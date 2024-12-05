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台中市議會今(5)日進行市政總質詢，市議員吳瓊華表示，台中捷運全線單月創142萬人次新高，也帶動更多旅客到台中。市長盧秀燕表示，台中人口成長快速，捷運運作穩定成長，但只有一條捷運不夠，她上任後積極打造捷運路網，已責成交通局訂定捷運計畫，未來逐步連結山、海、屯、城四大區塊，促進台中交通更便利。議員吳瓊華指出，台中捷運今年旅客再創新高，11月時全線單月創142萬人次，顯示台中人口增加，捷運運量也穩定成長，台中是個很有活力的城市，吸引許多旅客專程前來。根據近期「ETtoday民調雲」最新調查，市府推動捷運藍線、捷運綠線延伸，以及台鐵海線雙軌化三大交通建設，高達72.6%市民對此感到滿意。吳瓊華表示，中捷運站「人流最高」就在烏日區高鐵捷運站，但有趣的是「人流最少」的也在烏日站及九張犁站。高鐵把人帶來台中，到台中之後，沒有留在烏日消費，就到其他區域。烏日有豐富的觀光資源，例如知高圳步道、聚奎居、筏子溪及「玉闕朝仁宮財神廟」等等都是網路知名的打卡聖地，如果在捷運站周圍有半日行程、一日行程配套交通資源、景點設計、美食餐廳安排。旅客到台中辦完事情空檔，市府可提供建議旅客烏日半日遊行程，有助益當地經濟。對此，盧秀燕指出，海線已有捷運藍線計畫，從市區延伸到梧棲，捷運橘線計畫也將延伸到清水，雖因捷運興建期程較長，但她任內必定會將路網規劃完畢，後續交由中央核定或階段性核定，讓台中捷運實質地推進，讓完不了工的捷運路線完工，開不了工的讓它開工。