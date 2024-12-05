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▲高愛倫在臉書分享當年平鑫濤寵溺瓊瑤的過往。（圖／高愛倫臉書）

▲瓊瑤（右）與平鑫濤（左）愛的轟轟烈烈，兩人相知相守40年，生前平鑫濤更不吝於展現對於瓊瑤的寵愛。（圖／瓊瑤臉書）

▲平鑫濤知道瓊瑤喜歡植物，因此在庭院種植了大片綠地與花卉，讓不愛出門的瓊瑤可以天天在家，樂不亦乎。（圖／瓊瑤臉書）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

知名作家瓊瑤昨（4）日在淡水家中尋短過世，享壽86歲，消息曝光後震驚世人，曾出演過她作品的演員，包括林心如、趙薇、蘇有朋等人都在第一時間發聲悼念。資深媒體人高愛倫今日稍早也透過臉書發文，分享瓊瑤與丈夫平鑫濤的愛情故事，更透露瓊瑤當年迷上「小蜜蜂」電動，在外玩得流連忘返而晚歸，平鑫濤擔心她的安危，便立馬買了機台放在家中每個角落，可見平鑫濤對瓊瑤的疼愛。高愛倫表示自己當年時常進出瓊瑤家聊天，見證了許多瓊瑤與平鑫濤愛情故事的各種橋段，「幾十年前，第一代電玩是打小蜜蜂。因為劉立立導演帶妳出去玩，回家太晚，平先生急得如熱鍋上的螞蟻，當時我笑平先生把這句成語的『急』演得爐火純青」。隔天瓊瑤睡醒後，就發現家中每個角落都有1台小蜜蜂桌檯，讓她想玩就玩。高愛倫寫下：「在妳的家，妳的愛情就是無盡寵愛，這雖非愛情世界的常態，但是，我的親臨現場，讓我學會愛一個人，就是會樂於盡己所有。」此外，高愛倫也提到，平鑫濤外出公差時，一定會交給瓊瑤1個大信封，大信封裡包著一天一封的情書，瓊瑤許諾不會偷看，每天享受拆信封的樂趣，有時也會開心地朗讀給朋友聽。平鑫濤的寵妻事蹟還不只如此，女星蕭薔曾公開分享，因為瓊瑤喜歡打保齡球，平鑫濤便在家設立保齡球場；兩人的生前一起居住在東區200坪別墅豪宅「可園」，平鑫濤得知瓊瑤喜歡植物，便在庭院種植了大片綠地與花卉，是名副其實的「寵妻魔人」。本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎