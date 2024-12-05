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台北股市今（5）日終場上漲12.61點或0.05%、來到23267.94點，日K結束連4紅，成交量為3663.47億元；其中三大法人合計買超45.68億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連4買」買超46.04億元；投信「連2賣」，今日賣超13.22億元；自營商（自行買賣）「連4買」買超12.86億元，合計三大法人買超45.68億元。美國股市持續呈現多頭格局，四大指數昨（4）日全數走高，其中道瓊、那指、標普500指數再創歷史新高，此外，台積電ADR持續走高，激勵台北股市今（5）日開盤上漲52.96點、來到23308.29點，不過隨後遇到逢高調節賣壓，拖累指數一度翻黑、最低來到23225.31點，所幸在台積電有買單積極搶進，拉抬指數再度翻紅，最高來到23387.17點，終場上漲12.61點或0.05%、來到23267.94點，日K結束連4紅，成交量為3663.47億元。比起大盤的震盪，中小型股卻持穩在盤上，櫃買指數開盤上漲0.17點、來到262.77點，盤中最高來到264.25點，終場上漲0.79點或0.3%、來到263.39點，日K連5紅，成交量為1351.83億元。權值股走勢分歧，權王台積電力守紅盤，今日以1070元平盤價開出後走高，雖然盤中一度再回測平盤，但盤中在買盤挹注下走高，最高來到1080元、上漲10元，終場上漲5元或0.47%，來到1075元，日K連2紅，挹注大盤指數就有39點。也同步激勵半導體股走高，世芯-KY亮燈漲停來到2575元，弘塑、台星科上漲逾4%，力旺、東研信超、瑞耘、M31、晶心科、長科*上漲逾1%。鴻海則是開高走低，以203元開出、上漲2元，隨後跳水翻黑，最後一盤爆出3940張賣單，收在最低價199元，下跌2元或1%，跌破10日線，拖累大盤指數就有8點；聯發科則是震盪走高，今日以1325元開出，隨後雖然一度翻黑、跌至1310元，不過後來也有買盤搶進，最高一度來到1335元，終場上漲5元或0.38%，收在1325元，挹注大盤指數就有2點。今日個股成交量排行榜前五名：富喬、鴻準、神達、加百裕、興能高；個股成交值排行榜前五名：台積電、世芯-KY、鴻準、順達、緯穎。