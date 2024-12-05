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南韓總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，並將國會彈劾、刪減預算扯到親北韓勢力的集結，為了自己的政治生命，不惜觸動最敏感神經。好在6小時後，在國會全數通過下，尹錫悅宣布解除戒嚴。當全世界還在驚嚇之餘，民進黨立院黨團的Threads很快地發文，批評藍白也在擋預算、違憲擴權，言下之意認同尹錫悅的戒嚴手段。厲害了民進黨小編，一下子把注意力從韓國拉回台灣，還讓外媒大肆報導，「原來台灣是支持戒嚴的」，這下讓世界看見台灣，把台灣跟支持戒嚴畫上等號。只不過，這名在深夜發文的「小編」至今未現身，這樣的內容、語句及評論，不知是黨團哪一位成員看過核准的？是黨祕書長看過，還是副秘書長看過？沒人知道。直到現在，民進黨團始終沒有道歉，也認為發文沒有錯，還強調只是轉發國際資訊，與國內政壇狀況進行對照。如果這樣的一篇挺戒嚴文章，可以輕易地在執政黨黨團官方頻道上發布，那真是令人頭皮發麻的一件事，而這樣的文章竟然是出自於一個名不見經傳的小編之手。如果這真是小編的失誤，那民進黨上下現在正在幫這名小編，掩蓋他的錯誤。尤有甚者，如果這不是小編的錯，而是民進黨也認為「戒嚴」是政治當權者可用來統治政權或是對付反對黨的方式之一，而對這篇文章抱持正面的看法，那就真的非常嚴重，細思極恐的事情了。這起事件至少提醒我們三件事情，第一件是小編竟有如此大的發文權限。黨的Threads當然是代表黨的立場，所以任何言論、任何po文民進黨都必須要同意後才能上架。第一時間小編寫好文章後，一定會有審核機制，除非小編自己是可以直接發文的重要幹部，否則藉由戒嚴趁機諷刺抨擊在野黨的低俗文章，一名小編誰有這麼大膽子？第二件是尹錫悅宣布戒嚴，還說跟北韓有關，這是多麼嚴重的國際大事件，而戒嚴本身更是違反民主自由的軍事化武裝行動，結果民進黨竟放任小編用韓國戒嚴類比台灣的在野黨，離譜至極不說，整個內控機制完全失靈。事發後，黨籍立委一副毫不在乎，竟說國民黨最沒資格說戒嚴，把戒嚴當成是打壓政黨的一種手法，那跟尹錫悅有何不同？第三件是從民進黨的反應來看，小編充其量就是一個工具人。民進黨執政後投注大筆預算在社群媒體上，大量使用小編，各部會、各單位都用小編發文、製圖、做懶人包，搶攻新媒體。簡潔、創意、快速或許能贏得第一時間的眼球，但缺乏內涵、過度簡化甚至是帶有刻板印象、意識形態的發文，卻屢屢製造紛爭，刻意製造政黨衝突。對於韓國戒嚴回應，民進黨不是開記者會、不是發表聲明、不是對媒體講話，而是在Threads上發表一篇替自己立委講話、批評藍白立委的行為，認為韓國面對類似情形時使用戒嚴，台灣現在也遭遇一樣的情形，潛台詞就是「戒嚴也是一種方式」。這樣的執政黨，選擇Threads發文，目的到底是甚麼？這篇文章持續在網路上發酵，跟至今仍舊神隱的尹錫悅一樣，發文的小編消失了、發文的民進黨沒人出來負責，當然也沒人對文章引發韓國網友的撻伐表示意見。還記得去年10月，教育部一支「0-6歲國家一起養」廣告影片引發爭議，被批養小孩就得犧牲自己的興趣，只會讓人更不想生小孩。教育部後來竟然把臉書小編雅婷推出來道歉，「千錯萬錯都是小編的錯」，更引發眾怒。愛用小編治國的民進黨，這次是不是又要把錯全推給小編了呢？這名小編最後會不會出面呢？是不是「可割可棄」？讓我們繼續看下去。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com