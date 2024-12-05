我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原PO質疑好市多有會員當場舊鞋換新鞋，或拿舊鞋退貨又重回架上，但好市多強調圖片中的鞋較舊且款式不同，不可能是退貨商品再重新上架。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

美式賣場「好市多（Costco）」因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，不過近日卻有網友抱怨，他到好市多某分店買鞋時，竟發現架上鞋盒內的鞋款與外盒不符，且鞋底磨損嚴重，還散發出陣陣臭味，讓他質疑「不知道是不是有人當場舊鞋換新鞋，還是有人拿舊鞋去退貨，商檢員也沒認真檢查，讓舊鞋又回到新商品架上」。對此，好市多也出面回應，強調不可能是退貨商品再重新上架，賣場也已加強外場巡視頻率以服務會員。一名網友昨（4）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，表示他好市多某分店買鞋，原本是想比對藍、黑鞋款的差異，原PO直言，當下腦中閃過的念頭是也導致他原本想去買熱狗與Pizza的興致一掃而空，心情大受影響。誇張畫面也讓網友們看傻，紛紛留言「很高的機率是在賣場舊換新」、「建議好市多去報警，拿鞋盒和舊鞋去驗指紋和皮屑DNA抓小偷」、「只要離開賣場也算偷竊了，好市多應找出偷竊者，不然貪小便宜的人會有僥倖心態，各店會常發生這種換鞋、衣的事情」。對此，《NOWnews今日新聞》實際詢問好市多，業者回應「經過官方了解後表示，目前賣場已進行商品檢視，商品陳列狀態皆正常，