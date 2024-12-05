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國外學歷牙醫實習爭議，本土牙醫團體及牙醫系師生日前走上街頭抗議，行政院長卓榮泰日前做出三點裁示，其中一點為55個無牙醫執登的偏鄉地區，以有執照的本國醫師優先，卓榮泰今（5）日在院會提出三原則，要求衛福部在一個月內修訂該計畫，送院核定後據以實施。卓榮泰於院會中提出三項原則，首先是增加偏鄉醫療的巡迴醫療量能；第二，運用現有相關預算經費，更換與新購偏鄉衛生所牙科設備，並保障牙醫師薪資；第三，針對55個無牙醫師執業的偏鄉，除鼓勵本國學歷醫師前來服務外，也透過獎勵機制鼓勵出身在地的本國學歷醫師，回到故鄉服務民眾。卓榮泰指出，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」在參考社會各界意見後，原計畫停止適用，請衛福部依照上述三項原則，在一個月內修訂該計畫，送院核定後據以實施，使計畫經過合理調整後，範圍界定更清楚，讓優秀、合格的牙醫師可以到偏鄉服務，提升偏鄉醫療量能，讓國人更安心。