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▲藝術節匯聚來自全球50個國家、150組作品的精選創作。（圖／屏東縣府提供）

全台首創教育結合自然的「和大自然一起玩 2024大地藝術節」，將於12月14日在屏東大成藝術實驗小學登場。本次藝術節匯聚來自全球50個國家、150組作品的精選創作，並邀請來自臺灣、比利時、印尼、泰國、墨西哥及荷蘭的國際藝術家進駐新埤鄉，共同創作出與自然共融的藝術作品。縣長周春米表示，屏東縣目前擁有12所實驗小學，其中大成藝術實驗小學自2021年轉型為公辦民營藝術實驗學校。在縣府團隊的支持下，引進雲門舞集舞蹈教室及臺北藝術大學等專業師資，成功將學生人數從原本的28人提升至89人，並吸引外地學生轉入，為偏鄉教育注入新生命。她期盼屏東縣160所小學皆能發展各自的教育特色，為學生開創更多元的學習途徑。本次「和大自然一起玩 2024大地藝術節」以自然五大元素，風、木、水、火、土為創作靈感，透過藝術媒介激發孩子的創造力與國際視野。藝術家們將以創作陪伴的方式，讓孩子們傾聽土地的故事，感受文化的深層內涵，將美學教育融入日常生活。大地藝術節自12月14日起展出，至明年3月2日止，期間規劃多條走讀導覽路線，並開放校園戶外教學及遊學預約，讓更多學校和家庭參與其中。教育處指出，這次活動不僅連結藝術與教育，更動員了在地宗教團體、社區居民及家長的參與，形成一股共融的力量。透過藝術家的陪伴與引導，孩子們將在自然中學習、成長，並留下珍貴的記憶。歡迎全國民眾前來屏東，一同與大自然玩耍，感受藝術與教育的無限可能。