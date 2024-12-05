漢來美食旗下展店速度最快的品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，自2022年在高雄開出首店後，2年內勢如破竹陸續在高雄、桃園中壢開出3家分店，其中2023年開幕的高雄富民店更是集團首間街邊店，歡慶一週年，今（5）日起共7天推出每日限量前30組或前20組享有半價優惠。
溜溜酸菜魚主打酸、香、麻的酸菜魚（豬、牛），加上特色創意小點，深受喜好重口味的年輕人喜愛，在堪稱高雄美食一級戰區的裕誠富民商圈擁有大批死忠顧客，為歡慶溜溜富民店開店一週年，特地舉辦2波週慶活動與大家同樂，首波活動針對富民店，活動首日即今日12月5日來店消費前30組全桌都打對折，而明日12月6日至12月11日，前20組也有全桌5折優惠。
第二波是溜溜全台各分店同歡，凡12月31日前，分享指定短影片並於品牌IG或FB打卡，即可兌換「溜溜蝦滑」乙份。
漢來美食提到，今天富民店週年慶熱鬧登場，開門前1小時已有不少排隊民眾等候入店要搶5折好康，開門不到15分鐘30組優惠號碼牌已發放完畢。提醒明日想去的民眾也要有排隊的心理準備。
另外狂打5折的，還有「鐘路大多力韓雞湯」。由來自韓國的Uncle Sung與台灣的Uncle Jeremy兩位大叔創立的UNCLE-K，以正宗馬鈴薯排骨火鍋湯在網路上收獲好口碑，繼火烤店後、再度推出全台第一家「元祖辣雞湯」專賣店，店名為「鐘路大多力韓雞湯」，插旗在台北中山商圈，今（5）日、明（6）日兩日開幕試營運，連續2天也有祭出餐點半價優惠。
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第二波是溜溜全台各分店同歡，凡12月31日前，分享指定短影片並於品牌IG或FB打卡，即可兌換「溜溜蝦滑」乙份。
漢來美食提到，今天富民店週年慶熱鬧登場，開門前1小時已有不少排隊民眾等候入店要搶5折好康，開門不到15分鐘30組優惠號碼牌已發放完畢。提醒明日想去的民眾也要有排隊的心理準備。
另外狂打5折的，還有「鐘路大多力韓雞湯」。由來自韓國的Uncle Sung與台灣的Uncle Jeremy兩位大叔創立的UNCLE-K，以正宗馬鈴薯排骨火鍋湯在網路上收獲好口碑，繼火烤店後、再度推出全台第一家「元祖辣雞湯」專賣店，店名為「鐘路大多力韓雞湯」，插旗在台北中山商圈，今（5）日、明（6）日兩日開幕試營運，連續2天也有祭出餐點半價優惠。