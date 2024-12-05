我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2023年開幕的溜溜酸菜魚高雄富民店，是漢來美食集團首間街邊店，歡慶周年慶祭出5折優惠。（圖／漢來美食提供）

▲UNCLE-K以正宗馬鈴薯排骨火鍋湯擁有好口碑，再度推出全台第一家元祖辣雞湯專賣店「鐘路大多力韓雞湯」，插旗台北中山商圈，12月5日起開幕試營運「半價優惠」！菜單、價格一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

漢來美食旗下展店速度最快的品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，自2022年在高雄開出首店後，2年內勢如破竹陸續在高雄、桃園中壢開出3家分店，其中2023年開幕的高雄富民店更是集團首間街邊店，歡慶一週年，今（5）日起共7天推出每日限量前30組或前20組享有半價優惠。溜溜酸菜魚主打酸、香、麻的酸菜魚（豬、牛），加上特色創意小點，深受喜好重口味的年輕人喜愛，在堪稱高雄美食一級戰區的裕誠富民商圈擁有大批死忠顧客，為歡慶溜溜富民店開店一週年，特地舉辦2波週慶活動與大家同樂，首波活動針對富民店，第二波是溜溜漢來美食提到，今天富民店週年慶熱鬧登場，開門前1小時已有不少排隊民眾等候入店要搶5折好康，開門不到15分鐘30組優惠號碼牌已發放完畢。提醒明日想去的民眾也要有排隊的心理準備。另外狂打5折的，還有「鐘路大多力韓雞湯」。由來自韓國的Uncle Sung與台灣的Uncle Jeremy兩位大叔創立的UNCLE-K，以正宗馬鈴薯排骨火鍋湯在網路上收獲好口碑，繼火烤店後、再度推出全台第一家「元祖辣雞湯」專賣店，店名為「鐘路大多力韓雞湯」，插旗在台北中山商圈，今（5）日、明（6）日兩日開幕試營運，連續2天也有祭出餐點半價優惠。