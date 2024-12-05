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▲菲律賓鷹體型龐大，有「鷹中之虎」的稱號。（圖／翻攝自edgeofexistence.org）

菲律賓透過人工授精孵化的菲律賓鷹「30號雛鳥」成功誕生僅17天後不幸夭折，對保育工作者而言是一大打擊。菲律賓鷹基金會（Philippine Eagle Foundation）在網站發表聲明：「這一令人心碎的損失嚴肅地提醒我們，飼養雛鳥是多麼的困難，極度瀕危的物種又是多麼的脆弱。」菲律賓鷹（Philippine Eagle）被譽為全球體型最大、最具特色的猛禽之一，翼展超過七英尺，灰藍色的堅毅雙眼與鬃毛般的冠羽更讓人印象深刻，是菲律賓的國鳥。然而，根據國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature，IUCN）的數據顯示，這種猛禽正面臨極高的滅絕風險。菲律賓鷹目前分布於菲律賓的四座島嶼上，主要在民答那峨島叢林，現存數量稀少且難以追蹤。菲律賓鷹基金會執行董事薩爾瓦多（Dennis Salvador）指出，目前全國僅存約392對菲律賓鷹，相關分布與種群規模的數據仍然匱乏。菲律賓鷹難以飼食的主要原因在於，每對菲律賓鷹需有約4000至11000公頃的林地才能生存。過去，菲律賓鷹的棲息範圍曾覆蓋全菲律賓90%的國土，約2750萬公頃。然而，菲律賓環境與自然資源部的最新資料顯示，這一範圍如今已縮減至僅700萬公頃。菲律賓鷹基金會正與林區當地社區合作，積極展開植樹造林和棲地修復工作，以恢復被砍伐的森林，為菲律賓鷹提供安全的飛翔與狩獵環境。然而，基金會執行董事薩爾瓦多（Dennis Salvador）表示，要真正拯救瀕危物種，必須發動大規模的保育運動。為提高民眾的保育意識，菲律賓前總統羅慕斯（Fidel Valdez Ramos）與艾斯特拉達（Joseph Ejercito Estrada）曾分別頒布兩項重要公告：宣布菲律賓鷹為國鳥，並設立「菲律賓鷹周」作為宣傳保育的專屬時段。菲律賓於去年4月推出新版1000比索塑料鈔票，正面印有菲律賓鷹與國花桑巴吉塔的圖案，象徵菲律賓人的力量與對自由的熱愛。這款鈔票不僅設計精美，還具備先進防偽功能，榮獲國際鈔票協會2022年「年度最佳鈔票」獎，也成為菲律賓首款以聚合材料製作的鈔票。