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比特幣再迎來歷史性的一刻！比特幣今（5）日衝破10萬美元，站上全新里程碑，主要是受惠於市場預期美國總統當選人川普明年1月上任後，將推動放寬對加密貨幣的監管措施。美國準總統川普（Donald Trump）提名對加密貨幣友善的保羅·阿特金斯（Paul Atkins）出任美國證券交易委員會（SEC）主席，市場預期美國總統當選人川普明年1月上任後，將推動放寬對加密貨幣的監管措施。川普曾在競選期間承諾，將使美國成為「世界的比特幣和加密貨幣首都」。比特幣價格今日上午衝破10萬美元大關，再創歷史新高，自川普於11月初當選美國總統後，比特幣已上漲超過48%，今年初至今漲幅則高達約145%。比特幣的強漲也帶動國內唯一一檔相關的ETF國泰數位支付服務（00909）股價同樣飆新高，11月以來從月初的28.71元，到今日最高點37.5元，累計漲幅高達30.6%，今日終場上漲2.09元或5.9%，收在37.49元，再創歷史收盤新高點。ETF專家表示，從川普確定當選後，就算科技業股價還在起起伏伏，比特幣的未來發展卻是相當明確，現在10萬美元大關都過了，接下來20萬、30萬美元已經不再是空口說白話，因此認為00909潛力勢不可擋。觀察00909成分股，第一大持股MicroStrategy是全球持有最多比特幣的上市企業，持股權重為10.28%，其他成分股像是Robinhood羅賓漢（加密資產投資平台）持股比重為6.66%，PAYPAL持股比重為5.87%，其他還有MARATHON（最大比特幣挖礦公司之一）、以及Coinbase（美國最大加密貨幣交易所）。