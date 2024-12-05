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▲中國兩大媒體入口網站網易和搜狐站上的創作者，皆以馬龍入盤絲洞來形容參訪中山女高受到女學生歡迎的場景。（圖／翻攝畫面）

馬英九基金會近日邀請中國學生訪團來台，參訪北市中山女高，被中國媒體入口網站平台作者形容為「唐僧進盤絲洞」惹議，中山女高校方和家長會表達抗議。未料，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（5日）竟怪罪傾向支持民進黨的家長把這件事擴大，還稱盤絲洞一詞是網友留言，不過，翻開中國媒體入口網站網易和搜狐，都可看到站上作者拿出盤絲洞一詞大作文章。對於馬龍參訪中山女高的畫面，被對岸部分媒體形容為「唐僧進盤絲洞」，中山女高家長會向馬英九基金會表達嚴正抗議，強調校園和學生不應被任何形式政治操作利用，學生影像流出還被偏頗報導，無法接受，並呼籲校方未來安排此類交流活動時，須更審慎評估，並制定更嚴謹的管控流程，防止類似情況再度發生。今早中國學生團結束參訪行程搭機離台，未料，蕭旭岑在機場接受訪問時被問及中山女高家長會抗議一事，反怪罪家長，「如果是比較傾向支持民進黨的，不要把這件事擴大」，聲稱盤絲洞一詞只是個中國網友的留言，不是媒體報導，「這是糟糕、錯誤的行為。」中山女高家長會在臉書發出聲明表示，學生影像流出還被偏頗報導，無法接受，已向基金會嚴正抗議，拒絕政治操作。今天上午搭機離台，結束此次參訪行程，蕭旭岑在機場受訪時表示，有向校方說明，這只是大陸網友的留言，但台灣一些綠色的文人卻當成是大陸的媒體，這是扭曲事實、誤導民眾，事實上根本沒有這樣的事，台灣也有很多網友留言，難道也要一一去追究嗎，這樣還是民主國家嗎。蕭旭岑指出，希望中山女高的一些家長，如果是比較傾向支持民進黨的，不要把這件事擴大。盤絲洞就是個網友留言，不應該誤導為是媒體報導，竟反質疑家長「是糟糕、錯誤的行為。」然而，打開中國新聞媒體入口網站網易和搜狐，立刻可看到自媒體作者拿盤絲洞作為標題來形容馬龍進入中山女高的畫面，抖音等社群媒體上亦有許多影片以盤絲洞來形容。