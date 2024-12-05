▲「梨享森活」活動包括音樂會表演、泰雅族特色的DIY體驗及射箭體驗等；晚上欣賞谷關公園的山谷燈光節絢麗的燈光(圖／參山處提供2024.12.5)

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交通部觀光署參山國家風景區管理處推廣梨山風景區部落觀光，結合山谷燈光節舉辦「llyung上的梨享森活節」，將(7)日谷關登場。分為「梨享舞台」、「享尋寶」、「享體驗」、「享趣玩」，將歷年來參山處辦理梨山風景區部落觀光產業輔導成果，以多元的表演陣容、在地的優質產品、豐富的手做體驗，呈現部落生活日常、傳統技藝及狩獵文化，讓現場民眾感受到專屬於梨山及谷關的「梨享森活」。邀請泰好玩打擊樂團、Mi’hu 舞團、Mix 山羊樂團等在地部落表演團體輪番上陣之外，還有小丑歡樂秀、街頭藝人自彈自唱、星光歌手林育澤的演出，以及全方位才女舞思愛的壓軸表演，從下午嗨到晚上。參山處長曹忠猷表示，llyung為泰雅語「流域」之意，居住在谷關和梨山一帶的泰雅族人，以靠著蓊鬱山林和大甲溪流域生活至今，用這個做為主題表達本次活動內容涵蓋了大甲溪流域上所孕育出來富饒的物產、飲食和地景，透過這次的活動同時展現「梨享森活」這個大梨山地區的全新品牌。活動包括音樂會表演、泰雅族特色的DIY體驗及射箭體驗等；晚上欣賞谷關公園的山谷燈光節絢麗的燈光，今年也有移動式燈飾供遊客拍照打卡，也歡迎遊客晚上在谷關住宿泡湯，隔天再到捎來步道健行走走，享受悠閒浪漫周末假期。參山處說，這次活動展現部落產業輔導成果，「梨享舞台」將運用大量的竹編藝術，搭配泰雅族的圖騰，打造極具在地特色的空間，以天幕和公園中的樹蔭交錯，呈現山林中愜意的生活樣貌。「享尋寶」活動，則呈現特色原民工藝品及在地農特產品，「享體驗」則安排了多場具泰雅族特色的DIY體驗及射箭體驗，以各式的活動讓遊客了解原住民生活的智慧；活動也將播放介紹梨山泰雅族文化的「泰雅山林-部落旅人」影片，由在地部落耆老、地方代表等人介紹泰雅族人的生活態度及風貌，用畫面呈現山林、河流的自然生態及部落魅力。「llyung上的梨享森活節」也推出了的不同遊程，包含了南勢部落、裡冷部落、松鶴部落、新佳陽部落、環山部落，都推出各具特色的在地生活體驗，讓民眾能夠紮實地去體驗原汁原味的風俗傳統。另外，為鼓勵民眾留宿谷關泡湯住宿，谷關在地的旅宿業者推出各式的住宿優惠，讓民眾能夠輕鬆地來感受山區原民與自然共生的生活；在12月期間，谷關梨山地區還有燦爛登場的「2024山谷燈光節」，為梨山風景區營造耶誕歲末及跨年的歡樂氛圍。