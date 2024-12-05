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台中市議會今(5) 日進行市政總質詢，議員陳文政質詢中批評，當在YouTube搜尋「台中公園」時，所出現的幾乎都是疑似性工作者的側拍影片，這些內容嚴重損害台中公園的形象。他強調，市府必須正視這個問題，提出具體的解決方案，讓台中公園恢復應有的榮耀。陳文政表示，台中公園一直是台中市的象徵性地標，湖心亭更是台中最具代表性的建築之一。然而目前網路搜尋「台中公園」，充斥著疑似性工作者的側拍影片，而非旅遊或文化導覽，這對城市的形象帶來極大的負面影響。他強調，公園應該是市民休憩、文化探索的地方，而不應成為「地下風化區」。他指出，台中公園作為不法性交易熱點的情況，已經持續多年。從早年的「流鶯」現象發展到如今外籍性工作者的聚集，隨著網路的傳播，這個問題變得越來越嚴重，甚至成為遠近馳名的負面標籤。許多側拍影片在網路上擁有高觀看數，使台中公園的形象逐漸受到侵蝕。陳文政詢問警察局長，目前台中公園周邊涉及性交易的不法案件稽查狀況。警察局長李文章表示，台中公園多年來一直存在非法性交易，警方皆有積極查緝，今年已逮捕113人，分屬4家應召站。對於個體戶，警方也有積極勸導，希望能降低不法性交易的發生。陳文政無奈地表示，根據2011年修訂的「社會秩序維護法」，「娼嫖都罰」，唯有在性交易專區內才算合法。但修法至今，沒有地方政府願意設立專區，導致性交易轉為地下化，並往老舊市區集中，甚至變成外籍人士短期賣淫的熱點。陳文政呼籲，市府應集思廣益、尋找解決方案，讓台中公園回到它應有的樣貌，成為民眾推薦的旅遊和文化地標，而不再是與性交易相關的負面地點。台中公園的美麗風景和文化歷史，而不是這些讓人感到尷尬的尋芳影片。