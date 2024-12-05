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▲「棒棒堂男孩」成員小煜（左起）、王子、阿緯、小傑、威廉、敖犬今日出席節目《來吧！哪裡怕》記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲敖犬（右）剛登記結婚，不急著補辦婚禮。（圖／記者吳翊緁拍攝）

「棒棒堂男孩」成員小煜、敖犬、王子、阿緯、小傑、威廉今（5）日出席節目《來吧！哪裡怕》記者會，只要6人湊在一起就亂成一團。阿緯的港式餐廳品牌「點點心」越做越大，下週還將在中和環球開新店，目前總計25家分店，「從剛開始開店，年終獎金跟員旅都有給員工，去年公司營收有到10億。」話音剛落，立刻讓全場驚呼，威廉結婚時，阿緯甚至大手筆包了8萬元，而6位成員這次合體的酬勞也曝光，大家都一樣。王子認了和敖犬當年有心結，因為被拆分成「JPM」和「Lollipop@F」難免互相較勁，但如今這些恩怨早已煙消雲散，雖然15年來沒有合體，但私下都會約吃飯，還可以開玩笑互相攻擊對方變老，足見好交情。王子也被爆料，自己在節目中一直罵髒話，疑似被帶壞，讓他連忙澄清：「是大家都會罵，但我講比較衝突，以前沒有那麼多。」敖犬最近剛和空姐女友發發登記結婚，被問到何時補辦婚禮，他坦言這會慎重去考慮，到時候不會收大家的禮金，由於現在工作忙碌，加上新家正在裝潢，敖犬整個人呈現很緊繃的狀態，目前只想趕快把排程上的大事都處理完，也沒有時間「做人」，目前都順其自然，他表示因為正在錄節目會熬夜，精神並不好，希望自己的身體狀況好一點再來備孕，「如果真的沒有辦法，節目一直下去就同時做人。」身為企業老闆的阿緯笑說，之前尾牙有邀請韋禮安來表演，今年希望可以邀請到「棒棒堂」，阿緯只要因為工作太忙碌，無法來錄節目，當集的費用就會讓其他成員去平分，自己一毛都不會拿，阿緯也大器表示：「錢是小事。」至於這次錄製節目的酬勞，威廉強調，大家都一樣，但他身兼製作人，經常要請大家喝飲料，笑說自己的錢反而更少。