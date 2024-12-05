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刑事局今（5）日下午召開記者會，指出現在詐欺犯罪多以虛擬貨幣作為洗錢管道，戕害民眾財產甚鉅，因此於今年4月成立「虛擬貨幣查扣專案小組」，由刑事局科技犯罪防制中心，結合詐欺犯罪防制中心及科技研發科等單位，及多位熱心幣流分析師，執行凍結與扣押犯罪所得虛幣資產市值達93億餘元新台幣。刑事局也破天荒，首度公開感謝分析師陳梅慧，因為她的專業知識與技術指導，發揮破案關鍵作用。刑事局表示，所有外勤單位全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金，截至11月底，共有60件投資詐騙案件，執行凍結與扣押犯罪所得虛幣資產市值達93億餘元新台幣。而專案小組成立初期，由事局教育訓練幣流分析師、結合業界專家共同授課，其中一位專家就是陳梅慧，未料陳梅慧卻遭檢舉被檢方列為「洩密被告」，交保返家路上，不幸在國道中車禍身亡。刑事局指出，就是因為陳梅慧的專業知識，為專案小組提供技術指導，過程中發揮了關鍵作用。刑事局強調，目前除了除持續投入教育訓練，培養幣流分析師的專業技術人員外，亦舉辦全國科偵競賽，鼓勵科技人才投入科技偵查的領域，旨揭「虛擬貨幣查扣專案」的推進，得益於全國刑事偵查精英的努力與跨界專家的支持，刑事警察局將賡續戮力追查不法金流，目標將被害人遭詐騙的款項返還，為更多被害人帶來實質性的幫助。