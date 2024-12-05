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台電2024年小額綠電自11月13日上架開賣自建太陽光電與離岸風電，結合用戶用電特性與需求設計多元商品組合，經過20天投標，12月3日中午截止，4日正式決標，最終吸引71家企業投標採購逾900萬度綠電，較去年首度開賣增加近5成，得標價格介於5.4元至6.8元之間。台電表示，今年首度針對營業至夜間或採三班制全日營業用戶推出「全日型」綠電商品，獲得企業青睞，銷售量約佔46%。其中，20萬度5年期商品最受歡迎，接著是1萬度1年期，滿足企業不同偏好。而得標企業中，亦有近半數企業選擇加購首次推出的冬日綠電。台電指出，今年小額綠電針對不同用戶用電時段（全日型、日間型），搭配不同需求量（1萬、10萬及20萬度）及年期（1年、5年），設計2款主商品各6種組合。根據決標結果，此次小額綠電參與企業集中雙北地區，佔比超過5成；若從產業別來看，得標企業則以製造業為主，約佔45%，其餘則包含不動產經營業及金融保險業等。台電說明，今年首度開放總公司代表投標小額綠電，可將購買綠電分配給轄下分支機構使用，共有超過30家企業總公司採用，預計可協助上百家連鎖門市取得並使用綠電。台電強調，將持續努力活絡國內綠電市場及滿足企業綠電需求，幫助台灣企業達成國際供應鏈要求，落實ESG永續發展。台電提醒，此次得標企業須於12月23日前與投標電號所管轄的台電各區營業處辦理簽約，而簽約階段仍可視需求申請加購冬日綠電，完成簽約後，將於明年起轉供所購綠電。